Muere un marroquí electrocutado mientras intentaba robar cobre en una torreta eléctrica de Almería

Un hombre de unos 30 años y de nacionalidad marroquí falleció en la madrugada de este domingo tras sufrir una descarga eléctrica mientras, presuntamente, intentaba sustraer cableado de cobre de una torreta de alta tensión ubicada en la barriada La Juaida, en el municipio almeriense de Viator. El suceso ocurrió de madrugada, cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencia al observar que una persona había resultado gravemente herida en la instalación eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, sanitarios, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. A su llegada, los equipos de rescate comprobaron que el hombre se encontraba en una posición de difícil acceso dentro de la estructura eléctrica. Los bomberos tuvieron que utilizar una escalera para acceder a la estructura y rescatar al hombre. Los servicios médicos, por su parte, únicamente pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría accedido a la instalación con la intención de robar cobre. Este tipo de robos se ha convertido en un problema recurrente en distintos puntos de España debido al valor que alcanza este metal en el mercado, lo que ha provocado numerosos daños en infraestructuras públicas y privadas durante los últimos años.

Fuentes cercanas a la investigación señalan además que el fallecido había sido sorprendido días antes realizando actuaciones similares en la misma zona. No obstante, serán las pesquisas policiales las que determinen con exactitud qué ocurrió durante los minutos previos al accidente y si existieron otras personas implicadas en los hechos acaecidos.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso. Mientras tanto, técnicos de la compañía eléctrica responsable de la red eléctrica se desplazaron hasta el lugar para revisar la instalación y garantizar que no existían riesgos adicionales para los vecinos de la zona.

La muerte se produjo como consecuencia de una descarga de alta tensión, un riesgo extremo al que se enfrentan quienes acceden de forma indebida a este tipo de infraestructuras. Las autoridades recuerdan que las instalaciones eléctricas cuentan con voltajes capaces de provocar lesiones incluso mortales de manera instantánea.