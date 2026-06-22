Rescatan del mar a un subsahariano durante su huida tras agredir sexualmente a una turista alemana en Almería

La Policía Nacional ha rescatado del mar y detenido a un inmigrante subsahariano de 21 años acusado de una violenta agresión sexual contra una turista alemana de 44 años. Los hechos han ocurrido junto a la desembocadura del río Andarax, en Almería.

Los hechos sucedieron sobre las 17:30 horas este domingo, según ha informado la Comisaría de Almería. El hombre accedió con una navaja a la autocaravana donde estaba la víctima y supuestamente la agredió sexualmente. Aunque no logró la penetración, el individuo se ensañó con la víctima, dejándole la cara desfigurada debido a la violencia ejercida.

La agresión fue interrumpida después de que un ciudadano que estaba por la zona escuchó los gritos de la mujer y vio a un hombre desnudo sobre la víctima. Para frenar la agresión, el ciudadano comenzó a tocar insistentemente el claxon de su vehículo para detener el ataque y alertar al entorno y, al momento, alertó a la Policía Nacional.

Las primeras patrullas que llegaron al lugar encontraron a la víctima con la cara desfigurada y el cuerpo lleno de heridas, por lo que fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Almería. Allí activaron el protocolo de agresiones sexuales.

La Policía Científica acordonó la zona y uno de ellos localizó al sospechoso escondido entre la vegetación, quien al verse descubierto huyó y se introdujo en el mar. El hombre se adentró hasta situarse a unos 100 metros de la orilla, momento en que mostró síntomas de agotamiento y comenzó a hundirse.

En aquel momento, cinco policías le rescataron. El rescate se complicó por el estado de la mar y por la incapacidad del hombre para colaborar debido a su estado de semiinconsciencia. Una vez en la orilla, los agentes lo colocaron en posición lateral de seguridad hasta que expulsó una «importante cantidad de agua» y recuperó progresivamente la respiración.

Los cinco policías que participaron en el rescate tuvieron que recibir posteriormente asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante la intervención en el mar. Una vez estabilizado, el inmigrante fue trasladado a un centro sanitario para su evaluación física y quedó detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones.