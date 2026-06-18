El Ayuntamiento de Barcelona denuncia a un bombero por agresión sexual a una mujer en las instalaciones municipales

El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado a uno de sus bomberos por agresión sexual a una joven a la que introdujo drogada dentro del parque de bomberos de la Zona Franca de Barcelona, donde el acusado estaba de guardia ese fin de semana.

Los hechos han tenido lugar en la noche del 6 al 7 de junio. La víctima despertó totalmente desorientada dentro del coche propiedad del bombero, que estaba aparcado dentro del parque de bomberos de la Zona Franca de Barcelona, donde él estaba de guardia esa jornada.

Fue la presunta víctima de la agresión sexual la que de inmediato llamó al 112 denunciando su situación. Los sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta allí y, tras asistirla de urgencia, la trasladaron al Hospital Clínic, donde se activó el protocolo destinado a los casos de agresión sexual, por lo que se dio aviso rápidamente a una patrulla de la Guàrdia Urbana que instruyó las diligencias correspondientes.

El acusado habría consumido drogas

El teniente de alcalde de Seguridad, Prevención, Régimen Interior y Convivencia, Albert Batlle, ha confirmado este jueves los hechos durante una comparecencia urgente en el consistorio barcelonés en la que ha explicado que el presunto agresor había supuestamente consumido alcohol y drogas con la víctima previamente a entrar con su coche en el parque de bomberos municipal.

Batlle ha comunicado que se ha suspendido de empleo y sueldo al bombero, de origen español: «De confirmarse, los hechos serían de una gravedad extrema e incompatibles con los valores del servicio público y las normas internas de los parques de bomberos».

Todavía se investiga, incluso, si en el momento del suceso el bombero estaba de servicio, ya que, según se apunta, el día 6 no trabajó y el día 7 tenía guardia hasta el lunes a las 08:00 horas.

Batlle ha remarcado “la total disposición” del consistorio para colaborar con las autoridades, no ha descartado que el Ayuntamiento se persone como acusación particular y ha asegurado que se ha ofrecido apoyo a la víctima.