Heidi Klum desvela sus ejercicios para estar espectacular a los 53 años

El deporte se ha convertido en una actividad esencial en nuestro día a día, pero también en el de las celebridades. Hace unos días, éramos testigos de cómo Hugh Jackman compartía con sus millones de seguidores en Instagram su rutina de entrenamiento. Pues, los 50 no son ningún impedimento para seguir disfrutando de una buena condición física. Una filosofía que también comparte Heidi Klum. La modelo y presentadora tiene 53 años y goza de una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Sus largas horas de rodaje no le impiden cuidar lo que come para evitar excesos innecesarios, pero no es lo único.

La alemana siempre tiene un hueco en su día para entrenar un poco, pero sus ejercicios no son muy exigentes. Su objetivo es estar activa y tonificar sin exigir de más al cuerpo. Tal y como explicó a The Times, el ejercicio moderado y sin sacrificios ayuda a tenerlo como disciplina durante un mayor período de tiempo. «Como bien, nunca me excedo con el ejercicio ni levanto pesas pesadas. La gente puede esforzarse demasiado. Escucho a mi cuerpo. No tengo dolor de espalda ni de rodillas, y tengo a mi marido», comentó.

Heidi Klum, amante del ejercicio de bajo impacto

Heidi Klum ha confesado que uno de sus trucos es correr. Pues, entre sus beneficios, ayuda a controlar el peso y a combatir el estrés. Y es que, para ella, no hay excusas. Cualquier rato ayuda más que no hacer nada. Una mentalidad que comparte en sus redes sociales. De hecho, en una de sus publicaciones se puede ver cómo entrena brazos con bandas elásticas en bikini. Pues, en vacaciones siempre logra dedicarle un rato.

Para la modelo, el ejercicio de bajo impacto no equivale a la inactividad. De hecho, como persona que no es amante de los gimnasios, los ejercicios al aire libre siempre le ayudan. Por ello, le gusta hacer paseos y senderismo, natación en su piscina, yoga, pilates e incorpora circuitos de entrenamiento. Ella no recurre a rutinas de ejercicios de hora y media, ni a salas con pesas de todo tipo.

«No creo que tengas que hacer mucho, pero si haces un poco de manera regular, creo que eso es importante», cuenta para el medio de comunicación citado. En pleno 2026, la industria intenta influir en la gente con programas de alta intensidad, sobreexigencia y que proporcionen resultados rápidos, pero Heidi Klum manifiesta que lo mejor es estar activa y escuchar al cuerpo sin exigirle de más. Un entrenamiento activo, con movilidad y compaginado con una dieta saludable, son los pilares esenciales de la empresaria.