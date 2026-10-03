Santiago Segura, sobre su característica melena: «Me quedé calvo con 20 años»

Indiscutiblemente, el 2026 ha sido un año profesionalmente exitoso para Santiago Segura. Nos encontramos en la recta final de este año y, con ello, podemos hablar de varios proyectos que el cineasta ha sumado a su palmarés. De hecho, más reciente ha sido su fichaje por MasterChef Celebrity Legends, donde vuelve a ponerse el delantal para hacer frente a nuevos cocinados en televisión. Una aventura en La 1 de Televisión Española con la que no está dejando indiferente. Y es que su carisma y particular sentido del humor siempre atraen a los espectadores.

Junto a él, la audiencia está teniendo la oportunidad de ver entre fogones, nuevamente, a Paz Vega, Anabel Alonso, Edu Soto, Florentino Fernández, David Bustamante y Bibiana Fernández, entre otros. Y es que esta nueva edición del formato está siendo todo un acierto. Pues, entre recetas y pruebas, también podemos escuchar algunas reflexiones y anécdotas de los protagonistas. Momentos donde Santiago Segura siempre acapara la atención del público, fiel fan de sus proyectos. Y es que años de profesión le han llevado a cosechar muchos momentos inolvidables. Pero es precisamente el paso del tiempo lo que más le cuesta al actor.

Santiago Segura se sincera: «No llevo bien el paso del tiempo»

Durante los últimos días, se han hecho virales unas declaraciones que el actor concedió en una entrevista para La Vanguardia. En el 2016 tenía 51 años y apenas se estaba adentrando en la década de los 50. Pero el artista confesó que ya sentía que la vejez se acercaba cada vez más rápido. Una situación que no le gustaba nada, pero que intenta llevar con filosofía.

«No llevo bien el paso del tiempo, haber cumplido ya 51, ni tampoco lo del pelo. Me quedé calvo a los 20 años y estaba jodidísimo, pero nada podía hacer», confesó al medio de comunicación. Y es que perder su melena siendo tan joven supuso un fuerte choque para él. Sin embargo, no tuvo más remedio que aceptar su situación y seguir adelante.

«Pues con lo de la muerte, lo mismo. Si es inevitable, ¿para qué me voy a preocupar por algo que va a pasar por cojones? Sería de tontos», comentó. Por ello, Santiago Segura continúa trabajando arduamente en lo que le apasiona y le gusta. A sus 61 años, el artista sigue sumando proyectos audiovisuales a su currículum profesional. Torrente, presidente ha sido su mayor éxito este 2026. Una obra audiovisual que le sigue dando muchos éxitos y beneficios económicos, a pesar de las polémicas en las que se suele ver envuelto por el tipo de trama y humor que maneja el proyecto. Sin lugar a dudas, una carrera profesional con la que se ha coronado como uno de los actores más conocidos de nuestro país.