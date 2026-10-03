Así queda la parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 tras la clasificación en Sepang

Ya conocemos la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Bahréin (9:00 horas). El orden de los 22 pilotos ya está establecido tras la clasificación celebrada excepcionalmente en el circuito de Sepang, donde la pole se la llevó Max Verstappen con Fernando Alonso en decimosegunda posición y Carlos Sainz en decimotercera. Descúbrela al completo.

La parrilla del GP de Bahréin