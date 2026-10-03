MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE BAHRÉIN

Así queda la parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 tras la clasificación en Sepang

Descubre el orden de los pilotos para la carrera de este domingo (9:00 horas)

Así te hemos contado la clasificación en directo

Así queda la parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 tras la clasificación en Sepang
Alonso en Malasia. (
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Ya conocemos la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Bahréin (9:00 horas). El orden de los 22 pilotos ya está establecido tras la clasificación celebrada excepcionalmente en el circuito de Sepang, donde la pole se la llevó Max Verstappen con Fernando Alonso en decimosegunda posición y Carlos Sainz en decimotercera. Descúbrela al completo.

La parrilla del GP de Bahréin

  1. Max Verstappen
  2. Lewis Hamilton
  3. Isack Hadjar
  4. Kimi Antonelli
  5. Charles Leclerc
  6. Lando Norris
  7. Oscar Piastri
  8. George Russell
  9. Pierre Gasly
  10. Gabriel Bortoleto
  11. Liam Lawson
  12. Fernando Alonso
  13. Carlos Sainz
  14. Lance Stroll
  15. Franco Colapinto
  16. Arvid Lindblad
  17. Nico Hülkenberg
  18. Oliver Bearman
  19. Esteban Ocon
  20. Alex Albon
  21. Valtteri Bottas
  22. Checo Pérez

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