Así queda la parrilla de salida para el GP de Bahréin de F1 2026 tras la clasificación en Sepang
Descubre el orden de los pilotos para la carrera de este domingo (9:00 horas)
Así te hemos contado la clasificación en directo
Ya conocemos la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Bahréin (9:00 horas). El orden de los 22 pilotos ya está establecido tras la clasificación celebrada excepcionalmente en el circuito de Sepang, donde la pole se la llevó Max Verstappen con Fernando Alonso en decimosegunda posición y Carlos Sainz en decimotercera. Descúbrela al completo.
La parrilla del GP de Bahréin
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Isack Hadjar
- Kimi Antonelli
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Liam Lawson
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
- Franco Colapinto
- Arvid Lindblad
- Nico Hülkenberg
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Alex Albon
- Valtteri Bottas
- Checo Pérez
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