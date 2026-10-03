Carlos Espí y Cubarsí, los descartes de España ante la República Checa

Pau Cubarsí y Carlos Espí son los dos descartes de Luis de la Fuente para el partido de España ante la República Checa en el Carlos Tartiere. El central del Barcelona y el delantero del Real Madrid verán el encuentro desde la grada. La baja de Nico Williams había reducido la concentración a 25 futbolistas y el seleccionador debía dejar fuera a dos para completar la lista de 23.

Las dos decisiones responden a situaciones diferentes. Cubarsí recibe descanso después de disputar los 180 minutos ante Inglaterra y Croacia. El defensa también había jugado todos los minutos del Mundial, una carga que explica que De la Fuente le permita parar en este tercer compromiso del parón.

El seleccionador ya había advertido en la previa de la necesidad de cuidar la salud de los futbolistas. Con apenas tres días entre encuentros, la recuperación condiciona sus decisiones. El descanso de Cubarsí encaja en esa gestión de esfuerzos y abre espacio a otras alternativas para el centro de la defensa.

Espí tendrá que esperar

En el caso de Carlos Espí, su reciente incorporación marca los tiempos. El delantero llegó a Oviedo el viernes por la noche y no entrará en la dinámica de trabajo hasta el domingo. Su estreno con la absoluta tendrá que esperar después de recibir la llamada para sustituir al lesionado Ferran Torres.

El madridista aterriza con el impulso de los cinco goles que marcó ante San Marino en el triunfo por 0-13 de la sub-21. Un repóker histórico que confirmó su gran momento.

Quien sí entra es Roberto Fernández, descartado en los dos partidos anteriores. El atacante del Espanyol llevará el dorsal 17. Fran García lucirá el 5, Le Normand el 3 y Víctor Muñoz el 7 que deja libre Nico Williams. España renueva así su lista para buscar otra victoria en Oviedo.