Los jóvenes españoles que viven hacinados pasan del 8% al 16% desde que Sánchez llegó al Gobierno en 2018

Ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa -en junio de 2018-, la tasa de jóvenes españoles que viven hacinados ha pasado del 8% al 16%, según los datos publicados por Eurostat. España pierde posiciones en esta clasificación y ha pasado del 7º al 9º puesto entre los países miembro, aunque se mantiene por debajo de la media europea, situada a cierre de 2025 en el 23%.

La institución europea considera un hogar hacinado o superpoblado cuando no existe en la vivienda una habitación por cada dos personas del mismo sexo entre 12 y 17 años o una habitación por cada dos menores de 12 años.

En cuanto a la tasa de población total que vive hacinada, el organismo europeo señala que en el caso de España ha pasado del 5% en 2018 al 9,5% en 2025, quedando también en el puesto noveno de los países con menor tasa de hacinamiento dentro de la Unión Europea.

Las cifras de Eurostat reflejan el problema de la vivienda en España, además de que el incremento del PIB durante estos años y del que presume constantemente el Gobierno no ha llegado a las familias, que han sufrido también durante estos años una fuerte inflación —casi siempre superior a lo que ha crecido el PIB— que ha golpeado los bolsillos, sobre todo de los más desfavorecidos.

La llegada masiva de inmigrantes ha contribuido al problema de la falta de vivienda en España. De acuerdo con un informe reciente de Funcas, Madrid y Cataluña lideran las regiones de Europa que más han incrementado su población extranjera. Según el Banco de España, hay un déficit de unas 800.000 viviendas, cifra que aumentará en el corto plazo hasta el millón. En esas mismas cifras se mueve la estimación de BBVA Research.

A la falta de vivienda se unen los problemas económicos. Muchos ciudadanos que tienen un trabajo no llegan a fin de mes y se ven obligados a buscar un segundo trabajo, al tiempo que los precios de las casas han subido por esa falta de oferta y el incremento brutal de la demanda. En el tercer trimestre del año, el precio de la vivienda ha subido casi un 12%, según Idealista.

El resultado es el fiasco del Gobierno de Sánchez a la hora de arreglar el problema, después de ocho años en el poder. Buen ejemplo de ello es lo ocurrido este viernes en el Congreso, donde la falta de apoyos del PSOE ha hecho que los dos polémicos decretos de alquileres hayan sido rechazados.

El Ejecutivo no ha construido las viviendas públicas que prometió, y el tope a los precios del alquiler no ha servido para frenar los impagos y los desahucios. Su último intento, los citados decretos de alquileres, no ha pasado el corte del Congreso y se ha abierto la puerta a un adelanto electoral.