El lunes 5 de octubre llega a Lidl la cafetera automática de Silvercrest que parece Delonghi con potencia de 240V y capacidad de 1,8L

Lidl tiene preparada una de esas novedades que pueden llamar la atención de quienes llevan tiempo pensando en cambiar la cafetera de cápsulas por una superautomática. A partir del próximo lunes 5 de octubre llega a su bazar online la Silvercrest SKVA 1450 A2, una máquina que por diseño y prestaciones recuerda a modelos de marcas especializadas como De’Longhi, pero que se queda en 199,99 euros. No necesita cápsulas y puede trabajar directamente con café en grano, que muele justo antes de preparar cada taza.

No es una cafetera pequeña ni un modelo básico para preparar únicamente espresso. Tiene 1450 W de potencia, bomba de 19 bares, molinillo cónico, depósito de agua extraíble de 1,6 litros y recipiente para 220 gramos de café en grano. A eso se suma una boquilla para espumar leche y un panel táctil desde el que elegir distintas bebidas. Una combinación pensada para acercarse bastante a la experiencia de una cafetera automática sin tener que hacer el café prácticamente paso por paso.

La cafetera superautomática que Lidl vende por 199,99 euros

La nueva propuesta de Silvercrest es la SKVA 1450 A2, una cafetera que prepara espresso, café crema, capuchino y latte macchiato. También dispensa agua caliente, algo práctico para quienes alternan el café con té u otras infusiones. Lidl la anuncia por 199,99 euros a partir de este próximo 5 de octubre. Una de sus principales diferencias respecto a una cafetera convencional está en el molinillo que es cónico y permite regular el grado de molienda para adaptarlo tanto al tipo de grano como a la intensidad que se busque. Los 220 gramos de capacidad de su depósito permiten dejar el café preparado para varios usos sin tener que rellenarlo con cada taza. Y si en algún momento se prefiere utilizar café ya molido, la máquina también ofrece esa posibilidad.

El funcionamiento está pensado para resultar bastante directo. En el frontal aparece un panel táctil con botones de selección y la cantidad de bebida se puede programar. El surtidor también se regula en altura, por lo que no obliga a utilizar siempre la misma taza: admite desde las pequeñas de espresso hasta recipientes más altos para un latte macchiato. Su tamaño es de aproximadamente 24,2 centímetros de ancho, 46,5 de fondo y 34,5 de alto, con un peso cercano a los 8,8 kilos. Conviene tener en cuenta sobre todo el fondo antes de comprarla, ya que necesitará un espacio razonable en la encimera.

19 bares de presión y café recién molido

Buena parte del atractivo de una superautomática está en poder pasar del grano a la taza sin sacar el molinillo, medir el café o utilizar un portafiltro. La Silvercrest realiza ese proceso con una bomba de 19 bares y sus 1450 W de potencia. El café se muele antes de la extracción y el usuario puede ajustar la intensidad según sus preferencias. La máquina también incorpora una boquilla para leche con la que vamos a pode hacer la espuma necesaria para bebidas como el capuchino o el latte macchiato.

El depósito de agua tiene 1,6 litros de capacidad y se puede extraer para llenarlo o limpiarlo. Es una cifra suficiente para preparar varias tazas antes de tener que volver al grifo, aunque el consumo dependerá también de los ciclos de limpieza que realice la máquina. El recipiente de posos es igualmente extraíble. En conjunto, son características habituales en cafeteras superautomáticas de mayor precio: café recién molido, diferentes bebidas, ajustes de molienda, sistema para leche y preparaciones que requieren poca intervención por parte del usuario. La comparación estética con algunas cafeteras De’Longhi resulta inevitable por su acabado negro, el frontal táctil y el formato vertical, aunque se trata de productos y marcas diferentes.

La limpieza es otro de sus puntos interesantes

Quien haya tenido una superautomática sabe que la comodidad para preparar café tiene una contrapartida: hay que mantener limpio el interior de la máquina. Silvercrest ha intentado simplificar esa parte con un grupo de infusión extraíble, de manera que puede retirarse para su limpieza periódica. La bandeja y la rejilla de goteo, además del recipiente para los posos, pueden lavarse en el lavavajillas. También dispone de programas automáticos de enjuague y descalcificación e incluye un pequeño pincel de limpieza. Puede que sean detalles menos llamativos que los 19 bares o el molinillo, pero probablemente tengan más importancia después de varios meses de uso,

Una alternativa para dejar atrás las cápsulas

El precio es uno de los argumentos con los que Lidl puede competir en esta categoría. Por menos de 200 euros la SKVA 1450 A2 reúne en una sola máquina el molinillo, la preparación automática y el sistema para espumar leche. No obliga tampoco a comprar un formato concreto de café, ya que acepta tanto grano como café molido. Para quien toma varias tazas al día, utilizar café en grano abre además la puerta a elegir variedades, tostadores y niveles de tueste diferentes sin quedar ligado a un sistema de cápsulas. La máquina se ocupa después de moler y preparar cada café con los ajustes seleccionados.

La Silvercrest SKVA 1450 A2 estará disponible online en Lidl a partir del lunes 5 de octubre por 199,99 euros. Con depósito de 1,6 litros, molinillo cónico, 19 bares y varias bebidas accesibles desde el panel frontal, es una de las propuestas más completas que la cadena incorpora a su catálogo de cafeteras este otoño.