El portavoz del Sindicato de Inquilinas dedicó su tesis a su abuelo marqués: «Un ejemplo inspirador»

Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, dedicó su tesis doctoral a su abuelo Aurelio Menéndez, ex ministro de la Transición en el Gobierno de Adolfo Suárez, cofundador del prestigioso bufete Uría Menéndez, primer marqués de Ibias y tutor del Rey Felipe VI durante la etapa universitaria del monarca.

Este activista vinculado a la extrema izquierda se doctoró en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con una tesis leída en 2020 y titulada Una visión pluralista de la Justicia en la educación de los niños, con la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Este trabajo estuvo codirigido por Luis Rodríguez Abascal, profesor de la UAM, y Serena Olsaretti, investigadora de ICREA-Universidad Pompeu Fabra.

En los agradecimientos de dicha tesis, Fernando de los Santos se refiere así a su pariente marqués. «Por último, mi más especial dedicatoria de esta tesis doctoral a mi abuelo, Aurelio Menéndez, con quien tanta complicidad tenía», sostiene.

«Su bondad, su inteligencia, su constancia, su sensatez, su talante, y tantas otras virtudes que demostraba en su día a día le convierten en mi mayor referente. Su ejemplo inspirador marcó mi vocación docente e investigadora y su apoyo me permitió llevarla a cabo. Sirva esta dedicatoria para honrar su memoria», subraya.

Ésta no es la única dedicatoria llamativa en el apartado de agradecimientos. También aparecen elogios de Fernando a los tres integrantes del propio tribunal de tesis que evaluó su trabajo de postgrado. Se trata de la vocal Anca Gheaus, profesora de la Central European University (CEU) de Viena (Austria), el secretario Pablo de Lora Deltoro, docente de la Autónoma de Madrid, y José Juan Moreso, presidente del tribunal y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.

De ellos, dice el activista lo siguiente antes de que calificaran su trabajo con sobresaliente cum laude: «Mis agradecimientos también a quienes han aceptado constituir el tribunal que valorará esta tesis doctoral. Anca Gheaus ya me ayudó con uno de mis borradores y se lo agradezco mucho. Pablo de Lora ha contribuido a mi formación académica desde la facultad, por lo que le doy las gracias. Y también dirijo mis agradecimientos a José Juan Moreso, quien desde mis inicios me ha guiado y motivado en la carrera académica. Me siento muy privilegiado por poder discutir con los tres las ideas contenidas en este trabajo. Les tengo un extraordinario aprecio», subraya.

Según una reseña biográfica publicada en la web del Foro Social Más Allá del Crecimiento, Fernando empezó a militar en el Sindicato de Inquilinas de Madrid en 2023, «preocupado por el problema de la vivienda que, como inquilino, estaba sufriendo en sus propias carnes».

Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico indicaron que su familia está sorprendida y molesta con la guerra personal que Fernando mantiene con los propietarios, teniendo en cuenta que proviene de un linaje de grandes tenedores. Él vive de alquiler en Madrid.

También apuntan las fuentes que se crio en un piso de la exclusiva calle Segre, en El Viso, en el distrito de Chamartín (Madrid), y que procede de una familia de abolengo, conocida en la élite jurídica, militar y financiera del país, y con grandes intereses inmobiliarios.

Ayudas públicas

Con todo, tal y como ha publicado OKDIARIO estos días, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, el mismo que ha jaleado el caso de la desahuciada Maricarmen y que ha acampado esta semana en la Puerta del Sol, aparece como beneficiario de ayudas públicas de la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso (PP) le otorgó 2.725 euros en concepto de subvención para el alquiler de vivienda como menor de 35 años, y también le concedió 272,32 euros para sufragar parte de la adquisición de una bicicleta eléctrica.