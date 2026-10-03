Pepe Álvarez (UGT) no descarta una huelga general tras el rechazo de los decretos: «Por supuesto que no»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no descarta una huelga general tras reunirse con el Sindicato de Inquilinas y apuesta por una «jornada de lucha» que derive en mejoras para los trabajadores. La reunión entre ambas formaciones se ha producido tras el estrepitoso fracaso del Gobierno al ver rechazados en el Congreso los dos decretazos de vivienda con duras medidas contra los rentistas.

Álvarez asegura que «por supuesto que no» descarta convocar una huelga general, «ni ninguna hipótesis», después del encuentro con el Sindicato de Inquilinas. Su objetivo prioritario es impulsar una “jornada de lucha” que “desemboque en mejoras para los trabajadores”.

Álvarez explicó que lo importante en este momento es «confeccionar una plataforma que sume reivindicaciones y que nos permita ir a una movilización, que la convoquemos y la hagamos» ha indicado en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser este viernes. Indicó que están valorando las distintas opciones y se mostró partidario de aprovechar lo que calificó como un «gran momento» para la movilización social. No obstante, matizó que el problema de la vivienda «no es igual en todas las comunidades autónomas», diferenciando la situación de las zonas rurales de la de las grandes ciudades.

El líder de UGT subrayó la capacidad de los sindicatos mayoritarios: «Nosotros somos organizaciones que tenemos cientos de miles de delegados y delegadas en las empresas, que son los que pueden activar una huelga general». Añadió que están trabajando para dar una «respuesta unitaria» junto a CCOO, sindicato que tampoco ha descartado esa vía.