Puigdemont arremete contra el PSOE: «Son unos irresponsables a los que sólo les mueve salvarse»

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al PSOE de actuar como «irresponsables» cuyo único objetivo al gobernar es proteger a su propio partido, y ha denunciado lo que considera una campaña de acoso dirigida contra la formación independentista.En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Puigdemont inicia su intervención con estas palabras: «Un grupo de irresponsables gobierna Cataluña y el Estado español, movidos por un único interés: salvar al Partido Socialista».

A continuación, el dirigente catalán denuncia: «Si por el partido hay que incendiar las calles, se incendian. Si hay que utilizar la angustia de millones de personas que buscan vivienda digna y asequible y no la encuentran -después de casi ocho años de gobiernos del PSOE, después de más de cuatro décadas de gobiernos de izquierdas en Barcelona-, lo hacen de manera obscena».

En un tuit, Puigdemont lanza una dura crítica a los socialistas y recuerda esa misma idea: «Si por el partido hay que incendiar las calles, se incendian».Según el líder de Junts, ni a los socialistas, ni a sus socios ni al PP les interesa realmente la vivienda más allá de lo superficial; lo que les importa son «los votos asociados al debate, al relato».

Puigdemont sostiene que el debate celebrado este viernes en el Congreso —donde Junts votó en contra de los decretos sobre vivienda— estaba ya preparado para desembocar en ese resultado. A su entender, lo sucedido en las Cortes «va de lo que va siempre España: de la dialéctica PP-PSOE».

La derrota de esos decretos, afirma, resulta «muy útil electoralmente» para el PSOE, ya que le permite «atribuir a la maldad de la oposición, y en especial y de manera obsesiva a Junts per Cataluña, todos los problemas de vivienda que tienen los ciudadanos», eludiendo así su propia responsabilidad tras años de gobierno.Por todo ello, les imputa «cinismo e irresponsabilidad», actitudes propias de «quien gobierna sin principios».

Mientras estos debates se desarrollan, sostiene el expresidente catalán, los ciudadanos seguirán afrontando los mismos problemas. «Lo más triste es que todo este grupo de cínicos lo sabe perfectamente. Prefieren convertir a los siete diputados de Junts per Cataluña en la diana de todas las amenazas (…) de todos los insultos, de todas las difamaciones». En su opinión, el debate del Congreso ha constituido «una de las más obscenas operaciones de propaganda política pagada con dinero público, al servicio de una campaña electoral que será más pronto o más tarde, pero será».

Puigdemont también ha recordado las propuestas que defiende para abordar el problema del acceso a la vivienda y anticipa una campaña electoral «muy dura de desgaste en contra de Junts».