Cuándo es el Carlos Alcaraz – Arnaldi: a qué hora empieza y dónde ver por TV gratis los octavos del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz sigue defendiendo el título en el ATP 500 de Tokio 2026 y ahora el rival que se interpone en su camino es Matteo Arnaldi. El murciano espera superar al italiano en los octavos de final de este torneo en el que ya ha caído eliminado Rafa Jódar, por lo que no podrá darse la final española que todo el mundo esperaba. Te detallamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el choque que jugará el de El Palmar.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Matteo Arnaldi: horario del partido del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz ha alcanzado los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2026, ronda en la que se va a tener que medir al italiano Matteo Arnaldi. El murciano consiguió imponerse, con sufrimiento, a Alex Michelsen en primera ronda (7-6, 4-6 y 6-1) y presenta su candidatura a revalidar el título, ya que hay que recordar que Carlitos está defendiendo el título en esta edición del campeonato que se celebra en la capital de Japón.

2026 comenzó por todo lo alto para Carlos Alcaraz, que inició una nueva aventura con Samuel López como entrenador. El de El Palmar conquistó el Open de Australia, el único Grand Slam que le faltaba, y también se coronó en Doha. Pero todo cambió después, ya que no consiguió ganar en Indian Wells, Miami ni Montecarlo y llegó la lesión en el Trofeo Conde de Godó que le mantuvo varios meses en el dique seco. Volvió en el US Open, donde cayó en cuartos de final y hace unos días celebró el título de la Laver Cup representando a Europa.

La organización de esta competición nipona ha programado el Carlos Alcaraz – Arnaldi de los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2026 para este sábado 3 de octubre. No se ha desvelado aún el orden de juego, pero lo normal sería que por la diferencia horaria haya que madrugar para ver a Carlitos jugar ante el italiano, al que ganó en 2024 en Indian Wells y en 2023 en el US Open.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en España en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el ATP 500 de Tokio 2026 es Movistar+. Esto quiere decir que el Carlos Alcaraz – Arnaldi de los octavos de final del torneo japonés se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. Todos forman parte de esta plataforma de pago, así que este choque no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este operador que quieran disfrutar del duelo en streaming y en vivo online lo podrán hacer descargando la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV, así como está disponible, bajo suscripción, la aplicación Tennis TV también es otra vía para ver los choques, ya que tienen los derechos de todos los torneos menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda cada día en este apasionante torneo nipón. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los partidos más destacados del ATP 500 de Tokio 2026. Cuando finalice el Carlos Alcaraz – Arnaldi publicaremos la crónica y compartiremos también las reacciones importantes que nos lleguen desde tierras asiáticas.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Matteo Arnaldi del ATP 500 de Tokio 2026

Además, los seguidores del tenista murciano que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que podrán escuchar los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2026 por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Carlos Alcaraz – Arnaldi para narrar lo que suceda en este partidazo del campeonato japonés.