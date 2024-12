Así es Samuel López, el obrero del tenis español que es un entrenador ‘talismán’ para Alcaraz

Desde 2025, cada que Carlos Alcaraz suelte un raquetazo, ya sea en un entrenamiento o dentro del marco de un partido, tendrá un par de ojos más observándolo. Sentado en su banquillo, oculto bajo una gorra blanca, se situará Samuel López, quien hasta hace unos días había sido entrenador de Pablo Carreño durante nueve años.

El propio tenista asturiano comunicó la desvinculación. «Se cierra una gran etapa de mi carrera. Han sido nueve temporadas juntos, con retos y dificultades que hemos superado y llenas de momentos inolvidables. Me has ayudado a ser la persona y el tenista que soy hoy. Siempre te estaré agradecido, Samuel López. No me quiero olvidar de la familia de la Academia Equelite Ferrero y agradecerles el cariño y el apoyo recibido. ¡Nos vemos pronto en el circuito!», publicó Carreño.

Apenas 24 horas después de aquel mensaje, se hizo oficial la unión de Samu López al cuerpo técnico de Carlos Alcaraz. Se desempeñará como segundo de Ferrero y su primer torneo en el banquillo del murciano será el Open 500 de Róterdam que se disputará del 3 al 9 de febrero. ¿Quién es Samuel López y de dónde viene?

Nacido en Alicante en 1970, Samu es un ex tenista con más de una década en los banquillos y que desde hace varios años también es director deportivo de la academia de Ferrero, la base de operaciones de Alcaraz. Aunque desde esta semana es oficial el vínculo de Samu con Carlos, el Open de Róterdam no será la primera vez que acompañe al murciano a una competición.

Samu López, talismán para Alcaraz

El binomio ha arribado y tocado metal en el Masters 1.000 de Miami 2022 y Queen’s 2023, además de dos apariciones más. En la última edición de Queen’s y en el Open de Australia de hace prácticamente un año, cuando Ferrero no puedo acompañar a su pupilo debido a una operación en la rodilla que le obligó a mantener reposo.

«Creo en él. Confío en Samu al cien por cien. Tiene muchísimos años de experiencia». Su nuevo entrenador fue un modesto tenista que se sumó a Antonio Martínez Cascales, mentor de Ferrero y patriarca actual del equipo de Alcaraz, en la fundación de la academia asentada en Villena (Alicante), en 1990. Alcaraz, como Carreño, se ejercita durante el año en Villena, donde López detectó tuvo su primer contacto con Alcaraz.

Como entrenador en el circuito ATP, Samuel López tiene una significativa carrera habiendo entrenado a nombres tan diversos como Santiago Ventura, Nicolás Almagro y Guillermo García López antes de Pablo Carreño. Se mirada atisba ahora a Carlos Alcaraz.