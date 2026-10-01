Garamendi acusa al Gobierno de «dar una imagen vergonzosa del país» con los decretazos de vivienda

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que ha sido reelegido este jueves para otros cuatro años más, ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Además de exigir de urgencia que se arregle la situación en Ceuta, que ha sufrido una invasión, Garamendi ha asegurado que lo que se está viviendo estos días con los decretos de Vivienda «da una imagen vergonzosa del país».

Sobre lo sucedido estos días con los decretos de vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen, Garamendi ha recordado que la responsabilidad es de la Administración, «y no puede derivar en una invasión de la propiedad privada». El reelegido presidente de la CEOE ha ironizado que algunos se creen Robin Hood en esta historia sin saber que representan en realidad al sheriff de Nottingham.

«Lo que estamos viviendo estos días, con decretos sobre vivienda que se trocean, que se presentan públicamente redactados apenas horas antes a contrarreloj, cuya vida útil se sabe que será apenas días, resulta difícil de aceptar», ha subrayado.

Además, Garamendi ha señalado que «resulta grotesco» ver como una parte del Gobierno ha llamado a movilizarse contra el propio Ejecutivo, en referencia a las palabras de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, además de hasta ahora líder de Sumar.

Garamendi, que cumple ocho años ya al frente de la patronal, ha señalado en su discurso ante la Asamblea que le ha reelegido presidente que la situación política «se ha deteriorado en los últimos meses», por lo que ha mostrado la «profunda preocupación» de los empresarios por la deriva actual. Garamendi ha comparecido con las banderas de Europa, España y Ceuta.

El presidente de la CEOE ha pedido que se vuelva al respeto institucional, que se cumpla y respete la Constitución, la libertad de prensa, la seguridad jurídica y el respeto por los jueces. Ha pedido también suprimir los bloques ideológicos, recuperar la amistad con Estados Unidos y fortalecer la alianza con Iberoamérica.

Garamendi ha puesto como ejemplo de incumplimiento de la Constitución el hecho de que se hayan cumplido ya cuatro años sin que el Gobierno haya presentado los Presupuestos Generales. «¿Pero que tiene que pasar para que pase algo?», se ha preguntado.

No se ha olvidado Garamendi de la ministra de Trabajo. El presidente de CEOE ha insistido en que no van a apoyar nada que no pase por el diálogo social y ha recordado que incluso así no es seguro que se aplique lo firmado porque el Gobierno ha cambiado «por la puerta de atrás» muchos preceptos de la reforma laboral, a través de reales decretos sin apoyo de los empresarios.

«No podemos pactar cuando luego se cambia lo pactado por la puerta de atrás», ha acusado a Yolanda Díaz.