John Galliano llega a Zara con vestidos de 600 € y pañuelos de 29 €: «Marta Ortega está obsesionada con la moda»

Hay colaboraciones que funcionan como una alianza comercial y otras que parecen, sobre el papel, una conversación improbable. John Galliano y Zara pertenecen a la segunda categoría. Y precisamente por eso resulta tan interesante. El diseñador que convirtió el archivo de las grandes casas en una fuente inagotable de imaginación regresa ahora con Re{form}, una colección que mira hacia el propio archivo de Zara para transformarlo, desmontarlo y volver a construirlo.

La colección, que ha salido a la venta este 1 de octubre, es además el primer capítulo de una colaboración de dos años durante los cuales Galliano reinterpretará el archivo de la compañía. El concepto es tan sencillo como radical: trabajar con prendas que ya existen para convertirlas en otra cosa. Cortar, desplazar, exagerar, reconstruir. Una metodología que acerca el universo de Zara a una lógica de alta costura.

«Básicamente, eran las prendas que estaban por ahí ‘paradas’, que se convirtieron en mis prototipos de trabajo»

El diseñador lo plantea como una forma de innovación basada en transformar lo que ya existe: «Se trata de una innovación: recurrir a las prendas que ya tienen y retocarlas. Lo llamé los archivos de Zara, pero en esta era de la rapidez, ¿qué es lo que te sugiere un archivo?».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA (@zara)

Del archivo de Zara al lenguaje de Galliano

La pregunta contiene buena parte del interés de Re{form}. En una industria obsesionada con la novedad, Galliano reivindica precisamente lo contrario: mirar atrás para avanzar. Es una metodología que conecta con algunos de los capítulos más celebrados de su trayectoria, desde su colección de graduación Les Incroyables, presentada en Central Saint Martins en 1984, hasta sus posteriores reinterpretaciones de códigos históricos en Dior y Maison Margiela.

Aquí vuelve a los incroyables y merveilleuses, aquellos dandis y aristócratas extravagantes surgidos en la Francia posterior a la Revolución. La referencia histórica se traduce en abrigos de inspiración napoleónica, sastrería estructurada, cuellos de pelo, prendas de piel, vestidos lenceros, pantalones de cintura alta y tops románticos.

Galliano no reproduce el pasado: lo convierte en una fantasía contemporánea. El resultado juega con esa tensión tan característica de su trabajo entre lo aristocrático y lo subversivo, entre el disfraz histórico y la ropa que puede incorporarse hoy al armario.

La paleta comienza en el guardarropa masculino tradicional, negro, azul marino, verde oscuro, marrón, burdeos, beige y blanco, y después se transforma con rojo, oliva, caqui, menta, ocre y naranja. Finalmente, aparecen los tonos más cinematográficos del film noir: rosa orquídea, morado, turquesa y verde ácido.

Marta Ortega, Steven Meisel y el origen de la colaboración

La relación con Marta Ortega tampoco nació de un día para otro. Ambos se conocieron en 2022 gracias a Steven Meisel, fotógrafo y colaborador histórico de Galliano. El diseñador recuerda aquel primer encuentro y define a la presidenta de Inditex como alguien que «realmente apoya la creatividad» y que está «completamente obsesionada con la moda».

Ortega le propuso entonces una colaboración, pero Galliano la rechazó porque todavía dirigía Maison Margiela. En aquel momento, explica, mantenía además conversaciones con su amigo Alber Elbaz sobre la posibilidad de hacer algo dirigido al high street. La idea terminó tomando forma cuando Galliano presentó a Ortega su concepto Re{form}, que ella aceptó inmediatamente.

«Es como lo que hacen los jáqueres y los pinchadiscos: resamplear, mezclar digitalmente. Esta es la nueva gramática de hoy»

La frase resume bastante bien el espíritu de la colección. Galliano trabaja como un DJ sobre el archivo de Zara: toma elementos reconocibles, los mezcla, altera sus proporciones y los coloca en un contexto completamente diferente.

Marta Ortega también ha descrito el proceso desde su propia perspectiva. «Verlo trabajar es una inspiración», asegura, al tiempo que define la llegada de Galliano como una oportunidad para acercar su creatividad a un público mucho más amplio.

Una nueva escala para Galliano

Ahí aparece una de las claves de la colaboración. Galliano ha trabajado durante décadas con algunos de los archivos más importantes de la moda, pero Zara introduce una escala radicalmente diferente. «Mucho mayor del que he tenido antes. Es enorme», reconoce el diseñador al hablar del alcance de la compañía.

La colección se presenta bajo el nombre Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano, una denominación que responde además a cuestiones legales, ya que la marca John Galliano continúa perteneciendo a LVMH.

Los precios parten de 29,95 euros a los 600 y la colección estará disponible online en Zara. En España, sin embargo, habrá un único punto físico: la flagship de la calle Serrano 23, en Madrid.

En París, coincidiendo con la Semana de la Moda, se podrá descubrir además mediante una instalación con cita previa en una mansión histórica de Rue des Archives, 70, del 1 al 6 de octubre.

«Es un honor llevar la magia de John a un público tan amplio por primera vez», afirma Marta Ortega.

Después de años trabajando con los archivos de las grandes maisons, Galliano parece haber encontrado ahora otro archivo que desmontar. Y quizá esa sea la idea más interesante de Re{form}: en lugar de entender el archivo como un lugar estático donde conservar el pasado, convertirlo en materia prima para imaginar el futuro. Porque, en manos de Galliano, una prenda olvidada no es necesariamente una prenda antigua. Es un prototipo esperando una segunda vida.