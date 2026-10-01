Elegir el nombre de un bebé es una de esas decisiones que siempre nos parecen sencillas hasta que llega el momento de tomarla. Algunos padres buscan algo original, mientras otros prefieren continuar una tradición familiar y también están quienes descartan determinados nombres porque les recuerdan demasiado a sus abuelos. Sin embargo, precisamente estos últimos están volviendo a despertar interés. Nombres que durante años sonaron antiguos empiezan a aparecer de nuevo entre las opciones de las nuevas generaciones.

La tendencia se observa en distintos países y recupera nombres clásicos que llevaban décadas asociados a personas de mayor edad. Algunos proceden del latín o de lenguas germánicas, otros pertenecen a culturas tan diferentes como la india o la japonesa. Toma nota entonces porque estos son 10 nombres de bebés asociados a generaciones mayores que vuelven a estar de moda en todo el mundo.

10 nombres de bebés asociados a generaciones mayores que vuelven a estar de moda

Arthur es el primero de esos nombres que inevitablemente lleva a pensar en otra época. Su asociación con el legendario rey Arturo ha contribuido a mantenerlo vivo durante siglos, especialmente en los países de habla inglesa. Durante un tiempo pudo sonar demasiado tradicional para un recién nacido, pero esa percepción está cambiando. Su historia es precisamente uno de sus atractivos para quienes buscan un nombre reconocible y con un marcado aire clásico.

Algo parecido sucede con Florence. Muy vinculado a generaciones anteriores y con un evidente sabor victoriano en el mundo anglosajón, vuelve a aparecer entre las alternativas de quienes prefieren nombres elegantes que no resulten demasiado comunes. Su origen se relaciona con el latín y con ideas como florecer o prosperar. Además, permite el diminutivo Flo, muy utilizado en inglés.

Felix y Beatrice, nombres latinos que vuelven con fuerza

Felix es otro nombre que se está recuperando, y en este caso tiene una ventaja frente a otros nombres antiguos: es corto y resulta fácil de pronunciar en numerosos idiomas. Procede del latín felix, relacionado con la felicidad, la buena fortuna o la prosperidad. Tuvo bastante presencia en generaciones anteriores y ahora vuelve a encajar con la búsqueda de nombres breves y con significados positivos.

También del latín procede Beatrice, la forma utilizada en países como Italia e Inglaterra del nombre que en español conocemos como Beatriz. Su significado se ha relacionado tradicionalmente con la felicidad y con quien la trae. Es un nombre de larga historia que conserva además un diminutivo sencillo, Bea.

Uma y Yuki, dos opciones que miran más allá de Europa

La recuperación de nombres tradicionales no se limita a Europa. Uma es un nombre clásico de la India con raíces en el sánscrito y una fuerte vinculación con la tradición hindú, ya que es uno de los nombres asociados a la diosa Parvati. Su uso viene de lejos, aunque su brevedad hace que pueda sonar perfectamente actual.

Yuki por su parte, lleva la lista hasta Japón. Es un nombre utilizado desde hace generaciones cuyo significado depende de los caracteres kanji elegidos para escribirlo. Entre las interpretaciones posibles aparecen conceptos como la nieve o la felicidad. Fuera de Japón llama además la atención por algo que comparte con Uma: pocas letras y una pronunciación relativamente sencilla, dos características muy presentes en muchos nombres elegidos actualmente.

Clara y Mabel vuelven a sonar actuales

En España, Clara difícilmente puede considerarse un nombre desaparecido, aunque sí pertenece a ese grupo de clásicos que han atravesado distintas generaciones. Procede del latín clarus y está relacionado con significados como brillante, claro o ilustre. No necesita adaptaciones ni diminutivos para resultar sencillo y sigue funcionando igual en una niña que en una mujer adulta.

Y por otro lado, Mabel tiene una historia diferente. En el ámbito anglosajón su sonido quedó durante bastante tiempo ligado a mujeres de generaciones anteriores. El nombre deriva de Amabel, de origen latino, relacionado con la idea de alguien amable o digno de ser amado. Precisamente ese aire antiguo que pudo jugar en su contra durante unas décadas se ha convertido ahora en parte de su atractivo.

Otis y Hugo completan la lista de nombres recuperados

Otis conserva un marcado carácter anglosajón y durante mucho tiempo fue mucho más habitual encontrarlo entre personas mayores que entre recién nacidos. Es breve, tiene dos sílabas y resulta fácil de recordar, características que han favorecido que vuelva a entrar en las listas de posibles nombres de algunos padres.

El último de los diez es mucho más familiar en España. Hugo tiene raíces germánicas y su origen está relacionado con conceptos como la mente, el pensamiento o el intelecto. Aunque se utiliza desde hace siglos en distintos lugares de Europa, ha conseguido desprenderse en buena medida de la etiqueta de nombre antiguo.

Que un nombre parezca viejo o moderno depende, al final, de quién lo escucha y de la época. Muchos pasan años perdiendo presencia hasta que una nueva generación los recupera sin las asociaciones que tenían sus padres. Arthur, Florence, Felix, Uma, Beatrice, Yuki, Clara, Mabel, Otis y Hugo pertenecen a culturas y tradiciones diferentes, pero comparten algo: todos demuestran que, cuando se trata de elegir cómo llamar a un bebé, las modas también pueden mirar hacia atrás.