En los años 70 era un remedio casero habitual para dormir a los bebés: hoy está prohibida en menores de 12 meses por riesgo de botulismo

Durante décadas, algunos remedios caseros formaron parte de los cuidados habituales de los bebés. Entre ellos, la miel llegó a utilizarse como recurso doméstico para calmar a los más pequeños.

Actualmente, las recomendaciones pediátricas son claras: los menores de 12 meses no deben consumirla por el riesgo de botulismo infantil, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave.

La miel que antes se daba a los bebés ahora se desaconseja antes del año

La razón de esta recomendación no está relacionada con que la miel sea un alimento perjudicial para la población general, sino con el riesgo específico que supone durante el primer año de vida. La miel puede contener esporas de Clostridium botulinum, una bacteria capaz de producir la toxina responsable del botulismo.

El botulismo infantil aparece principalmente en bebés pequeños y puede producirse cuando las esporas llegan al aparato digestivo, donde pueden proliferar y generar toxina. Por este motivo, la recomendación de prevención es evitar la miel en menores de un año.

¿Por qué la miel puede causar botulismo infantil?

El mecanismo explica por qué una pequeña cantidad puede representar un riesgo durante los primeros meses. Las esporas de C. botulinum pueden encontrarse en el suelo y el polvo y, en determinadas circunstancias, llegar a los alimentos. Si un bebé las ingiere, pueden desarrollarse en su intestino y producir una neurotoxina.

La toxina botulínica afecta a la comunicación entre los nervios y los músculos. Como consecuencia, el bebé puede desarrollar debilidad muscular, dificultades para alimentarse o incluso problemas respiratorios.

El botulismo infantil no siempre está relacionado con la miel: MedlinePlus también menciona la exposición a tierra contaminada como factor de riesgo.

Por otro lado, las esporas ambientales también pueden provocar la enfermedad, aunque la miel constituye una de las fuentes alimentarias asociadas al botulismo infantil.

¿Cuáles son los síntomas del botulismo en bebés?

Los primeros signos pueden confundirse con otros problemas habituales de la primera infancia. Entre los síntomas descritos por la American Academy of Pediatrics aparecen el estreñimiento, la dificultad para succionar o tragar, el control deficiente de la cabeza, los párpados caídos, el llanto débil y la flacidez.

MedlinePlus añade otros posibles signos, como la pérdida del control de la cabeza, debilidad de la succión y, en los casos graves, insuficiencia respiratoria. La enfermedad requiere atención médica inmediata.

¿Cómo se trata el botulismo infantil?

El botulismo infantil se considera una emergencia médica y necesita tratamiento hospitalario. Cuando existe sospecha de la enfermedad, los especialistas pueden administrar inmunoglobulina botulínica para bloquear la acción de la toxina.

Además, el bebé puede necesitar cuidados de apoyo para garantizar una alimentación adecuada y mantener despejadas las vías respiratorias. En los casos más graves, puede ser necesario utilizar ventilación mecánica si los músculos responsables de la respiración se ven afectados.

La recuperación puede prolongarse durante semanas o meses, aunque con tratamiento la mayoría de los niños se recupera completamente.

Por ello, la prevención pasa por una medida sencilla: no dar miel a los bebés antes de cumplir 12 meses. Esta precaución se aplica independientemente de que la miel se consuma sola o como ingrediente de otros alimentos.

Ante síntomas compatibles con botulismo, es recomendable acudir de inmediato al médico.