La psicología afirma que los niños que ven a sus padres pelearse a menudo pueden sufrir una peor gestión emocional cuando sean adultos

La forma en la que un niño crece dentro de su hogar deja una huella que puede acompañarle durante toda la vida. Las discusiones constantes entre los padres no solo generan momentos de tensión en el presente, sino que también pueden influir en el desarrollo emocional de los hijos a largo plazo.

Los niños que ven a sus padres pelearse de manera habitual tienen más probabilidades de desarrollar dificultades para regular sus emociones cuando llegan a la edad adulta.

La infancia y la adolescencia son etapas decisivas para construir la personalidad, aprender a relacionarse con los demás y desarrollar herramientas para afrontar los problemas cotidianos.

Durante esos años, el entorno familiar actúa como el principal modelo de referencia. Cuando ese ambiente está marcado por la hostilidad, los gritos o los conflictos continuos, los menores pueden interpretar ese comportamiento como una forma normal de gestionar las diferencias.

Cómo afectan los conflictos familiares al desarrollo emocional de los hijos

La psicología del desarrollo considera que el clima emocional del hogar es uno de los factores con mayor influencia sobre la salud mental futura. No se trata únicamente de las discusiones puntuales, sino de la dinámica que se mantiene en el tiempo.

Un ambiente estable, donde existe diálogo y apoyo, favorece que los niños desarrollen seguridad y confianza. En cambio, cuando predominan las peleas o la falta de afecto, esa sensación de protección puede desaparecer.

Los especialistas denominan estilos de crianza al conjunto de actitudes, normas y comportamientos que los padres mantienen con sus hijos durante su crecimiento. Ese estilo influye directamente en la capacidad de los menores para comprender sus propias emociones, expresar lo que sienten y resolver conflictos sin recurrir a la agresividad.

Además, cuando un niño dispone de un vínculo afectivo sólido con sus figuras de referencia, suele desarrollar una mayor empatía y mejores habilidades sociales. Esto se traduce en comportamientos como colaborar con otras personas, compartir, ayudar o mostrar preocupación por quienes le rodean.

Por el contrario, crecer en un entorno cargado de tensión puede dificultar ese aprendizaje y favorecer respuestas impulsivas ante situaciones de estrés.

La importancia del afecto y la disciplina durante la crianza

Los expertos coinciden en que una educación equilibrada combina dos elementos fundamentales: afecto y normas claras. Mostrar cariño, escuchar a los hijos y ofrecer apoyo emocional cuando atraviesan momentos complicados fortalece su capacidad para afrontar las dificultades con mayor serenidad.

Del mismo modo, establecer límites resulta necesario, aunque la forma de hacerlo marca una gran diferencia. Una disciplina basada en el respeto y la comunicación ayuda a que los menores comprendan las consecuencias de sus actos sin afectar a su autoestima.

Sin embargo, cuando el control se ejerce mediante críticas constantes, enfados frecuentes o descalificaciones, las consecuencias pueden ser muy distintas.

En estos casos, los jóvenes tienen más probabilidades de presentar dificultades para controlar la ira, reaccionar de forma impulsiva o utilizar la agresividad como estrategia para resolver conflictos, ya que han aprendido ese patrón dentro del propio hogar.

Qué dice la ciencia sobre los estilos de crianza y la salud emocional

Un estudio longitudinal publicado en la revista científica Frontiers in Psychology analizó durante tres años la evolución de cientos de adolescentes para conocer cómo influían los estilos de crianza en su comportamiento.

La investigación, desarrollada por especialistas de la Universidad de Valencia y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Buenos Aires, concluyó que, aunque la influencia del grupo de amigos aumenta durante la adolescencia, los padres continúan siendo la principal referencia para el desarrollo de un equilibrio psicológico saludable.

Los resultados muestran que un entorno familiar basado en el afecto y la comunicación favorece una mejor gestión emocional, mientras que la exposición continuada a conflictos familiares incrementa el riesgo de desarrollar conductas agresivas o problemas para controlar las emociones. Estas conclusiones respaldan la importancia de crear hogares donde el diálogo predomine sobre la confrontación.

Por todo ello, los especialistas defienden que las intervenciones dirigidas a mejorar la convivencia familiar deben reforzar la comunicación, el afecto y la resolución pacífica de los conflictos.

Del mismo modo, consideran fundamental que escuelas y familias trabajen de forma coordinada para enseñar habilidades emocionales desde edades tempranas.

Fomentar una crianza positiva no solo reduce la aparición de conductas agresivas durante la infancia y la adolescencia, sino que también contribuye a formar adultos con una mayor estabilidad emocional y mejores herramientas para afrontar los retos de la vida.