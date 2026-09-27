Cielos nublados y posibles lluvias en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos nublados marcan la jornada del 27 de septiembre de 2026 en buena parte del territorio andaluz, con la posibilidad de lluvias débiles en la mitad occidental y brumas persistentes en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso en el área del Estrecho y el valle del Guadalquivir, mientras que las máximas caen, especialmente en el extremo occidental. Los vientos, en general flojos, pueden alcanzar fuerza moderada en algunas zonas, destacando el levante fuerte en el área del Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de septiembre

Cielo soleado con brisa refrescante en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla este día, mostrando una predicción mayormente soleada que nos regala temperaturas agradables. Con un ambiente que pasará de los 22 grados al mediodía hasta alcanzar los 35 por la tarde, la sensación térmica, gracias a la humedad que rozará el 85%, podría sentirse más intensa, haciendo que el calor se vuelva un poco pesado en las horas centrales. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de la luz brillante que nos acompaña desde la salida del sol a las 08:16 hasta la puesta a las 20:13.

A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo se mantendrá despejado, aunque habrá pequeñas nubes que podrían asomarse ocasionalmente. La brisa, que soplará desde el sur a unos 10 km/h, serán un aliado refrescante en el calor, aunque se deben tener en cuenta algunas ráfagas que podrían sorprender, alcanzando hasta 6 km/h. A pesar de la calidez y la humedad, este será un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre, siempre con una botella de agua al alcance para mantenerse hidratado.

CÃ³rdoba: cálido respiro matutino con tormenta al caer la tarde

El sol asoma entre las nubes, ofreciendo un respiro cálido en la mañana, aunque un ambiente inquietante se siente en el aire. A medida que avanzan las horas, la calma se verá interrumpida por ráfagas de viento de hasta 75 km/h y un aumento en la probabilidad de lluvias por la tarde, con cielos oscuros que podrían traer sorpresas.

La mañana se presenta agradable, con temperaturas que rondan los 19°C, pero la tarde traerá consigo un descenso térmico notable, alcanzando los 36°C en su punto máximo. Con una humedad relativa que puede subir hasta el 75% y la posibilidad de lluvias ligeras, es recomendable salir preparado; mejor llevar paraguas y abrigarse un poco por si acaso.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 29 grados. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvias en la tarde-noche, el viento soplará suave, proporcionando una sensación agradable durante todo el día.

Este es un momento ideal para pasear por los alrededores o disfrutar de una actividad al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que caracteriza a la ciudad. La temperatura y el viento permitirán un disfrute cómodo, perfecto para relajarse y desconectar.

Cielo despejado y ambiente agradable en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y una temperatura de 24 grados, que irá en aumento hasta alcanzar los 28 grados por la tarde. El viento soplará del sureste, con una velocidad media de 30 km/h y rachas que podrán llegar hasta los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución. Aunque la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 5% en la tarde-noche, no se espera que las nubes generen trastornos en la jornada, que se presentará fresca y agradable, a pesar de una humedad que puede llegar al 75% en su punto más alto.

A medida que avance el día, disfrutarás de aproximadamente 12 horas de luz, con el sol saliendo a las 08:17 y poniéndose a las 20:14. La sensación térmica podría rozar los 30 grados, aportando un toque más cálido a la tarde. Aún así, el ambiente será cómodo para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad. En resumen, se prevé un tiempo perfecto para disfrutar al aire libre, con un cielo limpio y temperaturas agradables.

JaÃ©n: aumento de temperaturas y sol radiante

El tiempo en Jaén se presenta tranquilo esta mañana, con cielos despejados y una temperatura que ronda los 22°C, ideal para empezar el día con energía. A medida que avancemos en la jornada, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando máximas de 34°C en la tarde, con un ambiente cálido y soleado que nos acompañará hasta el anochecer.

La tarde-Noche mantendrán las condiciones óptimas, así que es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar los sunglasses si planeas salir. ¡A disfrutar del sol!

Cielo despejado y tarde cálida en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas que rondarán los 21 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio se elevará hasta alcanzar una máxima de 29 grados, mientras que el viento del sur soplará a una velocidad moderada de 10 km/h, aportando un ligero sopor. No obstante, se esperan algunas nubes en la tarde, con una probabilidad de lluvias muy baja, por lo que es el momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, al caer la noche, el ambiente se tornará más fresco y agradable, con temperaturas que descenderán hasta los 21 grados. Si bien la humedad se mantendrá entre el 50 y el 90%, es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir, ya que la sensación térmica máxima podría llegar a los 30 grados. Así que, ¡disfruten de este estimulante día en Málaga!

Granada: cielo despejado y calor intenso

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una agradable sensación térmica, con temperaturas que rondan los 18 grados. Durante este tiempo, el ambiente se siente fresco y la brisa suave aporta un toque revitalizante. A medida que avanza el día, el sol se mantendrá brillante y caldeará el ambiente, alcanzando una máxima de 34 grados por la tarde. Es recomendable llevar puesta ropa ligera y no olvidar la protección solar, ya que las temperaturas subirán considerablemente.

AlmerÃ­a: cielo despejado y temperaturas en ascenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Almería. A medida que avance la jornada, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 31 °C por la tarde, mientras el viento del este soplará a 20 km/h, aportando un leve frescor.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda igualar la preparación con un poco de hidratación, ya que la humedad relativa oscilará entre el 35 % y el 75 %. La noche se presentará agradable, con temperaturas alrededor de los 23 °C, ideal para disfrutar de un atardecer que comenzará a las 19:59.