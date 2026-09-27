Una parte relevante de los accidentes de trabajo no se produce dentro de una nave ni sobre un andamio, sino en la carretera. Ocurre en los desplazamientos entre el domicilio y el centro, y en los que forman parte de la propia jornada. La Comunidad de Madrid dedica una de sus líneas de ayuda específicamente a este frente.

La línea 3 de la convocatoria de 2026 financia la elaboración de planes de seguridad vial laboral y, lo que resulta igual de decisivo, la puesta en marcha de las medidas que esos planes recojan. No se trata solo de redactar un documento: la ayuda alcanza a lo que viene después.

Un plan de este tipo analiza cómo se mueve la plantilla, qué trayectos concentran el riesgo, en qué estado está la flota, cómo se organizan los horarios y qué margen hay para reducir desplazamientos innecesarios. De ahí salen medidas que van desde la formación en conducción segura hasta la revisión de rutas o el cambio en la planificación de las entregas.

Los indicadores mejoran

El esfuerzo para reducir la siniestralidad laboral va dando sus frutos, aunque queda mucho por hacer. Entre enero y agosto de 2026, el índice de incidencia del conjunto de accidentes en jornada laboral bajó un 2,82% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 155,87 a 151,47. El de los accidentes mortales cayó un 5,67%, de 0,13 a 0,12.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, gestor de estas ayudas, es el organismo responsable de la política preventiva de la Comunidad de Madrid. Además de las convocatorias, desarrolla labores de asesoramiento, formación, investigación, divulgación y generación de conocimiento.

«La prevención debe evolucionar al mismo ritmo que lo hacen el trabajo y las empresas. Por eso, desde la Comunidad de Madrid apostamos por la innovación, las nuevas tecnologías y la colaboración como herramientas para anticiparnos a los riesgos y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores», sostiene su gerente, Marina Parra.

Cada convocatoria se diseña a partir del análisis de la anterior, de la evolución de la siniestralidad y de las necesidades del tejido empresarial madrileño. El resultado del último ejercicio cerrado, 2024, fueron más de 1,3 millones de euros concedidos y 451 solicitudes presentadas.

Requisitos y plazos

La ayuda cubre íntegramente el tramo de inversión comprendido entre 1.000 y 10.000 euros y el 60 % de lo que supere esa cantidad, con un máximo de 20.000 euros de ayuda por línea y de 30.000 por beneficiario. Los primeros 1.000 euros nunca se financian, de modo que las actuaciones por debajo de esa cifra quedan fuera.

Pueden pedirla empresas y autónomos, con o sin empleados, que operen en la Comunidad de Madrid, con las actuaciones ejecutadas en centros de trabajo de la región a lo largo de 2026. La convocatoria actual incluye otras tres líneas: mejora de las condiciones de trabajo, investigación e innovación en prevención y promoción de la salud.

Las solicitudes se presentan hasta el 15 de octubre en la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Los detalles están recogidos en la sede electrónica y el IRSST atiende consultas en [email protected] y en el 900 713 123.