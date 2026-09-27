El 27 de septiembre de 2026, en toda la provincia de Barcelona, se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, con escasas posibilidades de lluvias débiles. En el interior, la nubosidad alta y la evolución diurna tendrán protagonismo. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será suave de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de septiembre

Barcelona: cielo nublado con posibilidad de sol

El cielo de Barcelona se despereza lento esta jornada, mostrando un manto en tonos nublados pero sin grandes amenazas de lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 20 grados, con un viento suave del sureste que acaricia la ciudad a 10 km/h. Poco a poco, la humedad va aumentando, dando lugar a un ambiente algo pesado, especialmente al acercarse la tarde. Sin embargo, el sol, como un tímido invitado, buscará abrirse paso entre las nubes, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados y ofreciendo momentos de calidez.

Ya por la tarde, se espera un ligero incremento en la posibilidad de chubascos, pero nada que haga imposible disfrutar de la jornada. Con temperaturas que descenderán a 26 grados al caer la noche, la brisa seguirá presente, aunque sin alcanzar intensidades preocupantes. Con 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:43 y su ocaso a las 19:39, será un día en el que el cielo barcelonés invitará a pasear y disfrutar de estos encantos.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con probabilidad de lluvia

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire fresquito que anticipa el inminente cambio en el tiempo. Las primeras luces del día, bañadas en un suave tono gris, revelan un cielo cubierto, con el viento soplando desde el sureste y anunciando las inclemencias que vendrán. A medida que avancen las horas, se espera un descenso térmico, dejando atrás la calidez inicial para dar paso a un ambiente más fresco y, potencialmente, húmedo.

A mediodía, las temperaturas alcanzarán los 29°C, pero la tarde podría traer consigo un 10% de probabilidad de lluvia y rachas de viento fuertes que superarán los 30 km/h. La sensación térmica, que caerá hasta los 19°C, podría hacer que el día se sienta más frío de lo habitual. Es recomendable llevar paraguas, ya que una lluvia ligera podría aparecer en cualquier momento y un abrigo no estaría de más para protegerse del viento.

Ambiente cálido con posibilidad de lluvia en Badalona

Este lunes amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 18 grados, lo que promete un inicio de jornada fresco y agradable. A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará su punto máximo de 28 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia del 30% podría traer algunas gotas durante la tarde-noche. Con un viento suave del sureste a 10 km/h, el ambiente se sentirá un poco pesado debido a la humedad que alcanzará el 95% en ciertos momentos.

Por la mañana, la sensación térmica será de 18 grados, mientras que por la tarde se elevará a 28 grados. Los rayos del sol comenzarán a asomarse a las 7:43, iluminando el día hasta las 19:39, ofreciendo así más de 12 horas de luz. Aunque la probabilidad de lluvia no es muy alta, es recomendable estar preparado para cambios y disfrutar de un día que combina frescura y calor moderado.

Cielos nublados y ambiente cálido en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con cielos ligeramente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 29 grados. Durante la mañana, se percibirá una agradable frescura, mientras que la tarde ofrecerá un ambiente más cálido. Aunque existe una leve probabilidad de lluvia al final del día, el viento será suave y no causará inconvenientes.

Un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, permitiendo a los vecinos disfrutar de la naturaleza y del ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. No hay mejor ocasión para dar un paseo y apreciar el entorno.