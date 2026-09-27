La reflexión de Jorge Luis Borges, escritor fallecido en 1986, que sigue vigente después de 40 años: «La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica»

Jorge Luis Borges escribió una reflexión sobre la belleza en el prólogo general de Biblioteca personal, la colección de cien libros que la editorial Hyspamérica le encargó hacia 1985. Allí definió la belleza como un fenómeno que ni la psicología ni la retórica logran explicar del todo.

En esa época, la editorial le propuso seleccionar y prologar cien obras de su biblioteca personal. Borges llegó a escribir sesenta y cuatro prólogos antes de morir en 1986, y el texto sobre la belleza forma parte de la introducción general de la serie.

La definición de Jorge Luis Borges sobre la belleza como un misterio que ni la psicología ni la retórica explican

En ese prólogo, recogido por el blog especializado Borges todo el año, Borges planteó que un libro pasa inadvertido hasta que encuentra a su lector: «el hombre destinado a sus símbolos». Borges escribió que en ese encuentro surge «la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica».

Para el escritor argentino, la psicología intenta explicar por qué algo produce placer estético, mientras que la retórica busca describirlo o convencer de su atractivo. Sin embargo, ninguna de las dos disciplinas, según su reflexión, agota el fenómeno.

Según recoge el archivo literario Cadáver Exquisito, Borges respaldó esa idea con dos frases ajenas que cita en el mismo prólogo. Una es «La rosa es sin porqué», del místico alemán Angelus Silesius, y la otra es «El arte sucede», del pintor James Whistler. Ambas apuntan a que la belleza ocurre sin necesidad de justificación racional.

La idea de belleza de Borges en la experiencia estética cotidiana

La observación de Borges describe una experiencia que cualquier persona reconoce al mirar un paisaje, una obra de arte o un rostro que le resulta bello sin poder explicarlo del todo. Ni un análisis detallado ni un discurso persuasivo transmiten esa sensación con la misma fuerza que la experiencia.

Esa misma lógica planteada por Borges aparece cuando alguien intenta justificar por qué prefiere una canción, una prenda o un edificio sobre otro sin encontrar una razón concreta. La explicación puede acercarse a la emoción, pero rara vez la reemplaza.

La retórica publicitaria o la crítica especializada insisten en justificar por qué algo es bello, pero la reflexión de Borges sugiere que ese esfuerzo no sustituye la experiencia directa de la belleza.

¿Quién fue Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, según datos del Instituto Cervantes. Trabajó como bibliotecario en Buenos Aires entre 1937 y 1945, y más tarde dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina, cargo que ocupó entre 1955 y 1974.

El escritor argentino estudió en Ginebra durante la Primera Guerra Mundial y se formó junto al movimiento literario conocido como ultraísmo en España, entre 1919 y 1921, corriente que más tarde repudió, según recoge la Enciclopedia Británica. También fue profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Buenos Aires y presidió la Sociedad Argentina de Escritores.

Entre las obras de Borges figuran Fervor de Buenos Aires (1923) e Historia universal de la infamia (1935), además de Ficciones (1944), reconocida como uno de los clásicos de la literatura del siglo XX. En 1961 compartió el Premio Formentor con el escritor irlandés Samuel Beckett, y en 1979 recibió el Premio Miguel de Cervantes.