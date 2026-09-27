El clima en toda la provincia se presenta inestable este 27 de septiembre de 2026, con intervalos de nubes que pueden dar paso a chubascos y tormentas, especialmente en Bizkaia y Araba. Las temperaturas mínimas y máximas experimentarán un ligero ascenso en el norte, mientras que el viento soplará flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao:

Ambiente cálido con riesgo de lluvia

El tiempo en Bilbao se presenta con un cielo encapotado, como si la ciudad se hubiera envuelto en una manta de nubes. A primera hora, la temperatura ronda los 14 grados, pero con la sensación térmica puede caer un poco más. A medida que el día avanza, el termómetro alcanzará los 30 grados, aunque este cálido abrazo será efímero, dado que la tarde traerá consigo la amenaza de aguaceros, especialmente al caer la noche.

Ya por la tarde, la humedad se sentirá en el aire, aderezando el ambiente con una carga pesada, mientras que el viento soplará suavemente desde el norte a unos 10 km/h, sin embargo, no se anticipan rachas fuertes. La puesta del sol a las 19:59 marcará el fin de un día donde lo más característico será ese cielo que, tras la tormenta, puede regalarnos un atisbo de claridad. Sin duda, un día para tener el paraguas a mano.

Nubes grises y lluvias inminentes en Baracaldo

Las nubes grises se instalan sobre Baracaldo, preámbulo de un día inestable. La brisa fresca que acaricia el rostro anuncia que hoy se experimentará una oscilación entre momentos de calma y de agitación, con un cielo que cambiará de intensidad a medida que avanza la jornada.

Al amanecer, el ambiente es templado, con una temperatura mínima de 14°C y una sensación térmica similar. Sin embargo, la tarde traerá un giro drástico: la probabilidad de lluvia se eleva al 95% y el viento soplará con ráfagas que pueden superar los 30 km/h. La humedad alcanzará niveles agobiantes, así que es recomendable preparar el paraguas y vestirse en capas para afrontar estos cambios repentinos.

Guecho: cambio a un día lluvioso

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 14 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantiene parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia es nula hasta el mediodía. A medida que se acerque la tarde, la situación cambiará drásticamente: se espera un aumento en la humedad, alcanzando el 100%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Con una elevada probabilidad de lluvia del 90%, las precipitaciones comenzarán a aparecer, especialmente en la tarde-noche, donde también se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados.

La intensidad del viento, que soplará desde el norte a una velocidad media de 15 km/h, será una compañía constante, aunque sin ráfagas extremas. La jornada ofrecerá un total de más de 11 horas de luz, comenzando con la salida del sol a las 08:05 y finalizando a las 20:00. Sin embargo, la sensación térmica puede variar, especialmente en la tarde, donde se podría sentir más calurosa, acercándose a los 26 grados. En resumen, hoy en Guecho se presenta como un día marcado por la inminente llegada de la lluvia, que tomará protagonismo en las horas vespertinas.

Santurce: día estable con posibles lluvias suaves

El tiempo se presenta estable, con momentos de nubosidad durante la mañana y una temperatura que oscilará entre los 14 y 27 grados. Por la tarde, las probabilidades de lluvia aumentan, aunque será un fenómeno suave. El viento sopla desde el norte, moderado, lo que podría provocar una sensación térmica más fresca en algunas horas.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando las temperaturas templadas de la mañana. A medida que avanza la tarde, puede ser un buen momento para buscar refugio en algún lugar acogedor mientras se disfruta de una buena lectura o una conversación amena con amigos.

Cielos cubiertos y lluvia inminente en Basauri

El tiempo en Basauri esta mañana se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, alcanzando los 14 grados. A medida que avanza el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde las precipitaciones serán altamente probables. Para enfrentar estas condiciones, es aconsejable llevar paraguas y vestir ropa ligera pero impermeable, ya que la temperatura máxima podría alcanzar los 30 grados en la tarde, aunque la lluvia podría modificar la percepción térmica.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET