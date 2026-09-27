La psicología explica por qué hay personas que amontonan la ropa en la silla: no son desorganizadas, sino que este hábito puede estar relacionado con 3 rasgos de personalidad

Expertos en psicología llevan años estudiando la conducta de las personas que dejan la ropa amontonada en una silla de la habitación y que son capaces de mantener esta conducta prolongada en el tiempo. Un grupo de investigadores ha sacado la conclusión de que estas personas no tienen por qué ser desorganizadas, sino que este hábito puede estar relacionado con 3 rasgos de la personalidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las características de las personas que dejan la ropa amontonada en una silla de la habitación.

Esto es un clásico que pasa en casas de toda España y que suele ser un motivo de conflicto entre los padres y los hijos: la ropa que queda amontonada en una silla de la habitación. Este noble arte es seguido por muchas personas que, al finalizar el día, se quitan la ropa y encuentran en la silla del escritorio el armario perfecto para que se puedan amontonar todas las prendas. Si ocurre una vez, no hay ningún problema, pero cuando esta conducta se repite, pueden aparecer problemas.

Es de cajón, nunca mejor dicho, que esta conducta tiene que ver con la desorganización de las personas, pero ahora expertos en psicología han apuntado a tres rasgos de la personalidad de estas personas que hacen que cometan esta actividad a diario. Profesionales en estudiar la conducta humana relacionan este hábito con la búsqueda de la practicidad y la transición mental.

La psicología y las personas que apilan ropa en una silla

Los expertos en psicología ponen el foco en tres rasgos de estas personas que están relacionados con la gestión del esfuerzo y la toma de decisiones que les hacen realizar esta acción, que para estos investigadores no está relacionado con la desorganización.

Los expertos de la revista Current Psychology dicen que uno de los rasgos de la personalidad de las personas que dejan la ropa acumulada en una silla tiene que ver con la procrastinación deliberada, que se describe como el acto de posponer una tarea importante a sabiendas de que puede tener consecuencias negativas. Este comportamiento puede nacer del ahorro de energía porque se considera esta acción como poco importante. Con ello también se evita un microconflicto mental sobre dónde ubicarla de inmediato.

La revista Psychologies también pone en boca de psicólogos que este acto puede explicar una tolerancia al desorden que hace que estas personas tengan una flexibilidad psicológica. Esto no tiene que ver con la pereza y sí con un estilo de gestión algo más intuitivo. Uno de los rasgos de personalidad de estas personas que destacan los psicólogos cumple el perfil de agotado mental, para el que doblar la ropa supone una gran carga después de un día de trabajo.

Otros expertos en psicología también señalan a las personas perfeccionistas como las que cometen estos actos, ya que para ellas colocar la ropa en una silla es un todo o nada. No vale con dejar la ropa de cualquier manera en el armario; la tendrá que dejar perfecta. Así que, si no tienen tiempo para hacer esto, mejor se quedan en la silla que actúa como elemento de amortiguación.