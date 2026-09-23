¿Apilas los platos en un restaurante para ayudar al camarero a retirarlos? La psicología dice que no es solo una señal de buenos modales

Tras disfrutar de una comida en un restaurante, existen dos tipos de personas: las que ayudan a mantener la mesa recogida y ordenada y los que se desentienden totalmente. Las personas que recogen los platos apilándolos en un restaurante no sólo están marcadas por una serie de modales.

Un estudio de la Universidad de Cambridge demuestra que ayudar, cooperar, compartir o intentar mejorar la situación de otra persona puede estar relacionado con características individuales, como la empatía, los valores personales, las normas sociales y ciertos rasgos de la personalidad. Un aparente gesto simple puede crear un cuadro psicológico de una persona.

¿Qué dice la psicología sobre este gesto?

Diversos análisis psicológicos y artículos científicos recogidos en plataformas como Psychologies España remarcan los patrones de las personas que apilan los platos una vez terminan de comer en un restaurante. La psicología define la conducta prosocial como cualquier comportamiento voluntario destinado a beneficiar, ayudar o aliviar a otra persona.

El cliente está pagando por un servicio que incluye la recogida de los utensilios empleados en la comida. A pesar de pagarlo y no recibir ninguna recompensa, el cliente lo hace, movido únicamente por el bienestar del trabajador, lo que demuestra una motivación interna orientada al bien común.

A estas personas también se les atribuye la capacidad de observar el volumen de comensales o el cansancio del personal. Al procesar el posible estrés ajeno, su empatía busca aliviar esa carga. Se colocan en un plano horizontal de respeto mutuo, reconociendo el valor intrínseco del trabajo invisible de la hostelería. No ven al personal como subalternos, sino como colaboradores dentro de su espacio compartido.

El dilema de si realmente buscan ayudar

Muchos profesionales dedicados al sector de la hostelería explican cómo muchas veces este gesto de amabilidad, a veces en vez de ayudar, complica la tarea de los camareros. Los camareros experimentados cuentan ya con un sistema de organización para poder cargar con un mayor número de platos, distribuyendo los pesos.

Meter cubiertos y servilletas usadas o comida entre los platos dificulta el lavado posterior y aumenta el riesgo de que algo se caiga durante el traslado. En otros restaurantes de etiqueta, la imagen de ver platos y vasos apilados da una mala imagen, lo que puede hacer sentir incómodo al personal.