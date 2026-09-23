Nuevo tiroteo en Málaga: disparan en la cara a un hombre de 47 años mientras cenaba en Muelle Uno

Un hombre de 47 años ha resultado herido después de recibir un disparo en la cara cuando se encontraba en la terraza de un restaurante de la zona de Muelle Uno, en Málaga capital. El ataque se produjo durante la noche de este martes, apenas unos días después del asesinato a tiros de un joven de 20 años en el barrio de Barcenillas, un suceso por el que ya han sido detenidas tres personas.

Los hechos de Muelle Uno ocurrieron pasadas las 22:30 horas, cuando el hombre se encontraba en la terraza de un establecimiento de restauración. La Policía Nacional fue alertada del tiroteo e inició inmediatamente una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quién se encuentra detrás del disparo.

La víctima, que recibió el impacto en el rostro, tuvo que ser evacuada a un hospital de Málaga, donde permanece ingresada. Por el momento no han trascendido públicamente más detalles sobre su estado ni sobre las circunstancias que pudieron desencadenar la agresión.

Un testigo vio huir a un hombre armado

La escena provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en los establecimientos próximos. Un testigo que estaba en la terraza de otro local situado a escasos metros del lugar del tiroteo explicó que escuchó «una fuerte explosión» y que, inmediatamente después, observó a varias personas huyendo.

Este testigo aseguró además haber visto a un hombre «sin capucha y armado con una pistola» escapando del lugar. Mientras tanto, el hombre que acababa de recibir el disparo permanecía inmóvil en el suelo.

Los trabajadores de algunos de los negocios situados en las inmediaciones también describieron una situación de alarma. Según relataron, escucharon «varias detonaciones» y, justo después, comenzaron a oírse gritos entre las personas que se encontraban en la zona.

Días después del crimen de Barcenillas

Este nuevo episodio violento se produce apenas cuatro días después del tiroteo mortal registrado en el barrio de Barcenillas, también en Málaga capital. En aquella ocasión, un joven de 20 años fue atacado cuando estaba sentado en un banco próximo a su domicilio.

Tres hombres se acercaron al joven y efectuaron varios disparos. La víctima consiguió desplazarse hasta un supermercado cercano para pedir ayuda y fue trasladada posteriormente a un hospital, donde murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

La Policía Nacional detuvo a tres personas por su implicación en el crimen. Los arrestados fueron puestos posteriormente a disposición judicial y un juzgado decretó para ellos prisión provisional, comunicada y sin fianza. Los tres están investigados por un delito de homicidio y se acogieron a su derecho a no declarar.

Además, las pesquisas sobre este crimen apuntan como una de las principales hipótesis a que los atacantes pudieron haberse confundido de persona. Fuentes policiales señalaron que el joven no tenía antecedentes ni vínculos con organizaciones criminales o con el tráfico de drogas.