La mujer detenida por asesinar a un hombre en Pizarra ya amenazó con matarle: «Como vuelva le pego un tiro»

La mujer de 49 años que presuntamente ha matado de un tiro en el costado a un hombre de 45 en Pizarra (Málaga), tuvo una refriega el día anterior con la víctima, tras la que amenazó a gritos con matarle: «Si regresa, lo mato de un tiro». Fue el domingo, el hombre regresó el lunes y murió de un disparo en el costado.

La Guardia Civil detuvo a la presunta asesina cuando intentaba huir con sus hijos en un coche. El crimen se produjo cuando la víctima acudió de nuevo a cobrar una deuda a casa de la detenida.

El domingo, la detenida por el crimen llamó hasta en dos ocasiones a los servicios de emergencias denunciando que estaba siendo amenazada de muerte por la víctima. Una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar, en la pedanía de Zalea, pero para entonces no había rastro del supuesto autor de las amenazas. En ese momento, y ante sus vecinos, la mujer amenazó con matar a David: «Si regresa, le pego un tiro».

El lunes, menos de 24 horas después, David regresó a la vivienda de la mujer y le exigió la cantidad de dinero que le debía. Según los testigos, la mujer le pidió que se acercara a la puerta. Hubo un forcejeo y un disparo. David recibió un tiro en el costado que acabó matándole poco después.

Alertados por los testigos, la Guardia Civil envió una patrulla a toda velocidad, que localizó y detuvo a la mujer cuando intentaba huir en un coche junto a sus hijos. Los guardias requisaron a la mujer el arma de fuego que se utilizó en la refriega y tras avisar a asuntos sociales y a la familia de la detenida para que se hiciera cargo de los menores, encerró a la presunta asesina en el calabozo.