El asesino confeso de Francisca Cadenas se niega a participar en la reconstrucción del crimen

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) se ha llevado a cabo con la participación de uno solo de los dos hermanos procesados por el asesinato de su vecina. Ha sido Manuel, el mayor de ellos, el que ha colaborado en la diligencia judicial, aunque insistiendo en su inocencia. Julián, el asesino confeso, se ha negado a participar en la reconstrucción en el último momento.

Los dos hermanos han salido de la cárcel y a las 09:30 horas llegaban al municipio para participar en la reconstrucción del crimen. Allí han sido recibidos con gritos de «asesinos» y «ogros» por los vecinos y familiares de la víctima. También, han colocado una pancarta en la calle de su domicilio que decía: “Nueve años de dolor e incertidumbre; hoy, la calle Nueva exige la verdad y justicia para este crimen tan atroz”.

En ese momento, Julián se ha negado a continuar y ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil y la reconstrucción ha continuado con la presencia de su hermano mayor.

Julián sigue empeñado en presentar la desaparición y asesinato de Francisca Cadenas como un accidente, tras ocultar el cuerpo de la víctima durante nueve años en el patio de su casa hasta que en marzo de 2026 la UCO resolvió el caso y encontró los restos de la víctima.

Participan familiares y testigos

La Guardia Civil continuará el resto de la jornada intentando escenificar las circunstancias en las que discurrió la noche de la desaparición y del crimen de Francisca Cadenas con la ayuda de familiares de la víctima y de testigos.

Los investigadores tratan, con la reconstrucción, de demostrar que la desaparición y muerte de Francisca Cadenas fue un asesinato y no un accidente. Igualmente, intentan recoger evidencias que sitúen al hermano de Julián en el lugar de los hechos. Este último siempre ha mantenido que llegó después del asesinato y se limitó a ayudar a su hermano a ocultar el cadáver de la mujer.

Un asesinato con móvil sexual

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 después de acompañar a una niña que cuidaba hasta el coche de sus padres. La mujer de 59 años nunca regresó a su casa, aunque solo se alejó unos metros de la puerta de su hogar.

La familia de la mujer comenzó a buscarla de inmediato y siempre sospecharon de los detenidos, pero durante años no se encontró rastro de Cadenas y el caso quedó provisionalmente archivado.

Fue la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) la que consiguió dar con los restos de Francisca Cadenas y detener en 2026 a los dos hermanos como sospechosos de su muerte.

La autopsia desmiente a los detenidos

La Guardia Civil halló en los móviles de los detenidos referencias sexuales obscenas hacia la víctima y comentarios sobre los momentos previos a su asesinato. Ellos niegan cualquier agresión sexual a la víctima, pero las circunstancias del caso apuntan a que sí se produjo.

La autopsia a los restos de Francisca, enterrada en el patio y cubierta con una lavadora para evitar su localización, ha desvelado que la mujer fue apaleada, sufrió golpes en la cabeza y en el pecho, así como un posible estrangulamiento. El informe desmiente por completo el relato de Julián, el homicida confeso.