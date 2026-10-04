La psicología dice que las personas de más de 65 años que aún compran el periódico a diario no lo hacen por nostalgia, sino por el estímulo cognitivo que supone

Leer el periódico puede parecer una costumbre que ya no tiene mucho sentido, y realmente suena como una imagen de otra época, la del jubilado con el ejemplar bajo el brazo camino del bar. Sin embargo, la psicología explica que quienes lo mantienen a diario después de los 65 años no lo hacen por nostalgia, sino que buscan, sin saberlo, uno de los ejercicios cognitivos más completos que existen para esta etapa de la vida.

Detrás de ese gesto tan sencillo hay mucho más que informarse: hay memoria, orientación y contacto social, tres piezas clave para un envejecimiento activo.

Por qué el hecho de que las personas de más de 65 años compren el periódico va más allá de la costumbre

El beneficio no está solo en la lectura, sino en toda la experiencia de ir a buscarlo. El cerebro debe trazar una ruta, recordar calles y anticipar el tráfico, un ejercicio de orientación espacial que se suma a la actividad física de caminar hasta el quiosco, algo que oxigena el cerebro y mejora la salud cardiovascular. Salir a la calle exige además mantener el equilibrio y calcular distancias en un entorno dinámico, una coordinación que rara vez se entrena sentado en casa.

Saludar al quiosquero o comentar la portada del día activa las áreas cerebrales responsables del lenguaje y la empatía, y ese sentido de pertenencia al vecindario refuerza la autoestima y combate la depresión asociada a la soledad.

Tener un propósito diario al despertar estructura además el tiempo y reduce la ansiedad, mientras que gestos tan simples como contar el cambio en el quiosco mantienen activa la función ejecutiva del cerebro.

Nada de esto depende de que la persona llegue a leer una sola línea del periódico. La ruta, la conversación breve y la pequeña gestión del dinero ya constituyen, por sí solas, un entrenamiento cognitivo completo que combina memoria, orientación y vínculo social en apenas unos minutos cada mañana.

Por qué el periódico en papel es un ejercicio cognitivo superior a la pantalla

El formato impreso carece de notificaciones y anuncios parpadeantes, lo que obliga al cerebro a entrenar una concentración prolongada que las pantallas rara vez permiten. Las secciones de opinión y análisis exigen evaluar argumentos y recordar contextos históricos, un ejercicio de razonamiento crítico que activa el pensamiento abstracto.

El simple gesto de pasar las páginas y escanear visualmente las columnas de texto estimula la corteza motora y la percepción espacial de una forma que una pantalla táctil no logra replicar.

Seguir el hilo de una noticia durante varios días obliga además a recuperar información almacenada, lo que fortalece las conexiones neuronales, y los crucigramas o sudokus integrados en sus páginas funcionan como gimnasia cerebral clásica para la memoria semántica y el cálculo básico.

El papel, además, refleja la luz ambiental en lugar de emitirla, lo que reduce la fatiga visual frente al parpadeo constante de una pantalla, y favorece un estado de concentración profunda ideal para asimilar conceptos complejos y retenerlos a largo plazo, algo que el patrón de lectura rápida y fragmentada del móvil no consigue igualar.