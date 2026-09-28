La psicología dice que si escuchas los mismos programas de radio que hace 30 años no es que estés anticuado: posees un vínculo afectivo con los presentadores

La psicología le prestó atención a un fenómeno curioso: miles de personas siguen escuchando los mismos programas de radio que hace 30 años, con la misma puntualidad de siempre. ¿Será pereza? ¿O faltarán opciones? Pues nada de eso, aunque durante mucho tiempo se pensó así. Detrás de esa fidelidad hay un mecanismo psicológico mucho más interesante de lo que parece.

Los especialistas que investigaron este comportamiento hablaron con decenas de oyentes habituales, en su mayoría personas mayores, para entender qué buscaban realmente al encender la radio cada día. Las respuestas se repetían una y otra vez, aunque casi nadie las había puesto antes en palabras con tanta claridad, ni se había estudiado con tanto detalle hasta ahora.

No es costumbre: la ciencia confirma el vínculo afectivo con los presentadores de programas de radio

Un estudio publicado en la revista Australasian Journal on Ageing, firmado por las investigadoras Amanda Krause (James Cook University) y Heather Fletcher (Universidad de Melbourne), analizó en profundidad la relación entre los oyentes habituales y sus programas de radio favoritos.

Desde luego, la conclusión principal fue clara: muchos oyentes desarrollan con los presentadores un vínculo afectivo real, similar al que se siente por un amigo cercano, aunque nunca lleguen a conocerlo en persona.

Para llegar a esa conclusión, las autoras entrevistaron a un grupo de 21 personas mayores australianas, de entre 64 y 82 años, casi todas oyentes diarias de radio durante varias horas al día.

Entre tanto, el hallazgo más llamativo fue que describían a sus presentadores favoritos como una especie de amigo sustituto dentro de casa, alguien con quien sentían que mantenían una conversación real, aunque solo hablara una de las dos partes.

Inclusive hoy, con las plataformas de streaming, uno también puede participar activamente.

¿Qué hace que un oyente se encariñe con la voz que suena cada mañana?

Según el estudio, no cualquier presentador genera ese tipo de lazo. En este sentido, los oyentes mencionaron una serie de características muy concretas: profesionalidad, sentido del humor, una voz cálida y cercana, una forma natural de hablar y la capacidad de compartir información fiable en el momento justo.

Así, cuando esos elementos se repiten día tras día, la audiencia empieza a sentir que conoce a la persona detrás del micrófono.

Por ejemplificar lo mencionado hasta ahora, uno de los participantes lo resumió así durante las entrevistas: «Es como si fueran de la familia, como conocer a un nuevo familiar. Te cuentan cosas de su vida personal y, con el tiempo, hasta te sientes parte de una gran familia».

Esa sensación de cercanía explica por qué tantas personas mantienen encendida la misma emisora durante décadas, sin plantearse siquiera cambiar de programas de radio.

Los psicólogos llaman a este tipo de conexión relación parasocial: un lazo unidireccional en el que el oyente siente cercanía hacia una persona que, en realidad, no lo conoce ni sabe de su existencia.

Y a diferencia de lo que ocurre con la televisión o las redes sociales, la radio se cuela en momentos muy cotidianos (la cocina, el coche, la ducha), lo que refuerza esa sensación de compañía constante.

¿Por qué duele tanto cuando cambian al presentador de toda la vida?

La investigación también detectó un fenómeno menos conocido: cuando un presentador se jubila, cambia de programa o directamente desaparece de la emisora, muchos oyentes atraviesan algo parecido a un pequeño duelo.

Necesitan tiempo para acostumbrarse a la nueva voz y, durante ese proceso, reconocen sentir tristeza, extrañeza o incluso cierto enfado con la emisora, como si les hubieran arrebatado a alguien cercano sin previo aviso.

«Obviamente lleva tiempo acostumbrarse a alguien nuevo. Sé que tenía que retirarse en algún momento, pero aun así echo de menos a esas personas. Da pena cuando alguien se va», explicó una de las oyentes consultadas durante los grupos focales del estudio.

Esa misma persona reconoció sentir la radio como parte de su rutina emocional, casi tanto como una amistad real.

La ciencia detrás de la nostalgia: ¿Por qué no se olvidan los programas de radio de toda la vida?

Esta conexión emocional tiene, además, una explicación que va más allá de la simpatía por un presentador concreto.

Un estudio publicado en la revista Music & Science, firmado por Kelly Jakubowski y su equipo, analizó a 470 personas de entre 18 y 82 años y encontró que los recuerdos ligados a canciones y sonidos de la juventud se graban con mucha más fuerza que los de cualquier otra etapa de la vida.

Ese fenómeno se conoce como efecto de reminiscencia y explica por qué una canción, una sintonía o la voz de un locutor escuchados durante la adolescencia quedan asociados para siempre a esa etapa.

En el caso de la radio, la investigación de Krause y Fletcher añade un dato revelador: el 81% de los participantes de su estudio escuchaba la radio todos los días, con una media de casi seis horas diarias de compañía.