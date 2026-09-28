Un oasis de lujo antes de volar: así es la nueva sala Emerald Lounge Sorolla de Iberia en Madrid-Barajas

Iberia eleva el nivel de experiencia para sus clientes más premium en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas. La compañía abre las puertas de la nueva Emerald Lounge Sorolla, un lugar «exclusivo y diferencial» ubicado en la Terminal 4 y justo después de los controles de seguridad. Un aspecto que facilita el acceso a los clientes desde el primer momento.

Un espacio de 800 metros cuadrados con una capacidad para 128 clientes, que podrán disfrutar, trabajar, degustar una espléndida gastronomía, tomar un cóctel o un café de especialidad recién hecho por un barista, así como darse una ducha y descansar antes de tomar el siguiente vuelo en las habitaciones disponibles. En definitiva, el espacio ha sido creado sobre cuatro cimientos esenciales para la experiencia-cliente, como son la calidad, la gastronomía española, el bienestar y un servicio personalizado.

La apertura de esta nueva sala, que lleva el nombre de Joaquín Sorolla, el pintor del mar y la luz, está destinada a los clientes de los niveles Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime y Singular que viajen a destinos de corto y medio radio, y cuyos vuelos salgan de las puertas de embarque H, J, K y M.

Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia, define esta nueva Emerald Lounge Sorolla como «exclusiva, auténtica y mediterránea». También destaca que uno de los aspectos más importantes para brindar la mejor experiencia a sus clientes es escucharlos. «Es algo que nos tomamos muy en serio porque tenemos muy buena relación con estos clientes premium. Conocen muy bien la compañía, vuelan muchísimo con nosotros y conocer sus necesidades y opiniones es muy importante para ofrecerles la mejor vivencia en esta sala Emerald».

Esta nueva Sala VIP de Iberia en la Terminal 4 está oficialmente abierta desde el pasado 10 de septiembre, sin embargo, llevaba dando servicio a sus clientes desde la última semana de julio. «Hemos invitado a venir a los clientes que volaban en agosto para que pudieran verlo y han quedado fascinados. Sus opiniones nos han hecho ir ajustando pequeños detalles, como por ejemplo, que el barista viniera antes de las 7 AM porque hay clientes que vuelan muy temprano, así que hemos ajustado el horario», relata Guilén.

Como anécdota, la directiva de Clientes de Iberia detalla que «uno de los clientes a los que invitamos en agosto tenía el vuelo a Palma de Mallorca a las 16,30 horas, pero se vino a esta sala durante toda la mañana a trabajar y relajarse porque nos decía que se sentía muy cómodo».

Así es la exclusiva sala

La Emerald Lounge Sorolla tiene un servicio hiperpersonalizado para sus clientes desde el mismo momento en el que acceden. Iberia quiere que la experiencia comience desde el primer contacto y que, además, se desarrolle con una atención cercana y proactiva, orientada a anticiparse a las necesidades de cada cliente durante toda su estancia.

Esa atención y experiencia personal, así como la privacidad y el relax, es precisamente lo que ofrece la compañía en esta nueva sala, lo que hace que sea diferente y especial con respecto a otras salas VIP tradicionales. Quienes accedan por la puerta van a gozar de un servicio de bienvenida y de una recepción con personal dedicado específicamente a su atención y acompañamiento.

Desde el punto de vista gastronómico, Iberia hace una propuesta diseñada para evolucionar a lo largo del día y adaptarse a los distintos momentos de la jornada. Durante el desayuno, los clientes encontrarán bollería casera, diferentes variedades de pan, pan con tomate, platos calientes preparados al momento, smoothies, yogures y alternativas veganas.

A lo largo de toda la jornada tendrán especial protagonismo las tapas españolas y los productos ibéricos. Durante las comidas, la oferta incluirá platos inspirados en la dieta mediterránea, con verduras, carnes y pescados.

La repostería se desarrolla de la mano de la experiencia de DO & CO e incluye tartas y postres caseros, además de recuperar recetas tradicionales como la crema catalana, la tarta de almendras y el arroz con leche. El Candy Bar incorpora, además, las tradicionales violetas de Madrid, haciendo un pequeño homenaje a la ciudad desde la que comienza el viaje.

Otro de los elementos destacados de la sala es una barra circular 360 grados, atendida durante todo el día por un barman profesional. En ella, los clientes podrán disfrutar de cócteles preparados al momento, así como de una selección de vinos, champán, destilados y aperitivos premium. La barra cuenta también con servicio de barista y diferentes elaboraciones de café.

«Una propuesta que refleja un guiño a España, a las tapas y a la coctelería especial. Eso es lo que tiene esta sala. Un espacio con vitalidad y con un toque de cercanía que se percibe a través del olor, de la vista, de la comida y de cómo está servida. Todo esto hace de Emerald algo diferente y creo que nuestros clientes, que, como digo, nos conocen, van a percibir esa diferencia», apunta Guillén.

La Emerald Lounge Sorolla será, además, un espacio vivo donde se harán y desarrollarán actividades y experiencias vinculadas a productos, recetas y distintos territorios españoles. Entre las acciones previstas figura la participación del chef Ugo Chan en actividades de showcooking en la propia sala.

Un mobiliario firmado por Patricia Urquiola

Además de la gastronomía, el espacio está organizado en varias zonas diferenciadas, algunas de ellas dotadas de gran privacidad. Por un lado, está la zona de mesas bajas donde poder comer, tomar algo y descansar o trabajar; y por el otro, el espacio dispone de cabinas privadas de descanso tipo suite, diseñadas para que los viajeros puedan aislarse y relajarse antes de su vuelo.

Debemos destacar, en este sentido, que el mobiliario de toda la Sala Emerald Lounge Sorolla ha sido diseñado íntegramente por Patricia Urquiola, una de las figuras más influyentes internacionalmente en el ámbito del diseño y la arquitectura contemporánea y reconocida con el Premio Nacional de Diseño 2025.

Sorolla, luz mediterránea

El nombre de la nueva sala, Emerald Lounge Sorolla, continúa la tradición de Iberia de homenajear el patrimonio y la cultura españoles. Por ello, la compañía ha bautizado a lo largo de su historia numerosos aviones con nombres de grandes artistas y personalidades españolas, una tradición que también trasladó a sus salas premium Lounge Dalí y Velázquez. En esta ocasión, la nueva sala lleva el nombre de Joaquín Sorolla.

«Elegimos a Sorolla porque nos encanta su luz y sus escenas mediterráneas, ya que refleja muy bien lo que tratamos de ofrecer cuando pensamos en la experiencia de nuestros clientes premium», termina Guillén.