Georgina Rodríguez (32 años): «Después de trabajar en el hotel tenía claro que me quería ir a Madrid, mi sueño era estudiar administración de empresas»

Mucho antes de los focos, los viajes y las marcas de lujo, Georgina Rodríguez tuvo que trabajar para poder acercarse a la vida que imaginaba para sí misma. La modelo y empresaria ha recordado en distintas entrevistas cómo a los 18 años dejó Jaca para trabajar en un hotel de Graus y comenzar a ganar su propio dinero. Después de aquella experiencia tenía claro que quería dar el siguiente paso, que fue trasladarse a Madrid junto a su hermana y estudiar Administración de Empresas.

Sus primeros trabajos

Georgina Rodríguez ha explicado que, cuando tenía 18 años, quería estudiar, pero quedarse en Jaca hacía complicado cumplir sus planes. La oportunidad llegó con un empleo en un hotel situado en Graus, un municipio de Huesca cercano a Barbastro. Allí comenzó a trabajar mientras iniciaba una etapa de independencia económica. En una entrevista explicó que su madre le dio 100 euros para poder desplazarse y comenzar aquella nueva vida.

Su paso por el hotel no se limitó a una única función. La propia Georgina ha contado que trabajó como limpiadora y camarera y que estaba orgullosa de desempeñar aquel trabajo. Años después, al recordar aquella etapa, aseguró que disfrutaba igualmente sirviendo menús, planchando sábanas o vendiendo bolsos. Para ella, la satisfacción estaba en terminar la jornada sabiendo que había cumplido bien con sus responsabilidades.

El sueño de llegar a Madrid

Después de aquella experiencia, Madrid apareció como el siguiente destino. Rodríguez quería estudiar Administración de Empresas y su hermana se encontraba preparando la selectividad, por lo que ambas terminaron trasladándose juntas a la capital. Una vez allí, Georgina comenzó a buscar empleo y entregó su currículum en Inditex. Su primer trabajo en Madrid fue en Massimo Dutti, una etapa que posteriormente recordaría como uno de los primeros pasos de su trayectoria profesional.

Su relación con Madrid también estuvo vinculada a su interés por la moda. En aquella época paseaba por la conocida Milla de Oro y observaba los escaparates de las grandes firmas. Más adelante trabajó como au pair en Inglaterra, donde aprendió inglés, y posteriormente consiguió un puesto en Gucci. Esa experiencia terminó acercándola todavía más a un sector que acabaría teniendo un peso fundamental en su carrera pública.

Una vida que dio un giro de 360º

El recorrido profesional de Georgina Rodríguez terminaría tomando una dirección muy diferente. Su relación con Cristiano Ronaldo la situó en el foco internacional y, posteriormente, su participación en proyectos de moda, publicidad y televisión convirtió su vida personal y profesional en parte habitual de la conversación pública. En 2022 estrenó Soy Georgina, el reality de Netflix centrado en su día a día.