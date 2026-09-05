El secreto de Georgina Rodríguez para evitar picar entre horas: «Para merendar, a veces tomo…»

Georgina Rodríguez se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en una de las celebridades más conocidas del panorama mediático. Su romance con Cristiano Ronaldo ha provocado una gran popularidad en la joven, que ha consolidado un imperio como empresaria e influencer en redes sociales. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 78 millones de seguidores y millones de likes en todas y cada una de sus publicaciones. Y es que, indiscutiblemente, su reality en Netflix alzó su nombre mucho más y le permitió darse a conocer desde una perspectiva mucho más cercana.

Pero, en su vida rodeada de lujos y proyectos profesionales, también hay espacio para entrenar. En su reality, Georgina Rodríguez manifestó que es una gran amante de la comida y, especialmente, de los ibéricos. Ella no se priva de ningún alimento, pero tampoco se descuida a nivel físico. Al igual que su marido, ella también dedica algunas horas del día a hacer deporte para quemar las calorías de más, pero también consume una dieta abundante en proteínas.

Georgina Rodríguez revela cómo es su dieta diaria

La revista Women’s Health ha hablado con Georgina Rodríguez sobre sus hábitos alimenticios y ella se ha sincerado. De esta manera, la empresaria ha contado que realiza cinco comidas al día. Así pues, para comenzar la jornada, apuesta por una comida saciante y saludable. «Por las mañanas me tomo una tortilla francesa con un zumo de naranja y un café con leche», ha contado.

Asimismo, para los antojos de media mañana, siempre apuesta por un plátano. Rodríguez acostumbra a entrenar durante la primera parte del día, por lo que este alimento es perfecto para la recuperación posterior. Todo ello para llegar al almuerzo con una comida controlada. «Para comer un puré, carne a la plancha, verdura…», comenta.

Y es que, si nos fijamos, la pareja de Cristiano Ronaldo intenta no consumir carbohidratos. Las harinas, los azúcares y todos los alimentos de esta categoría son siempre los que más calorías aportan. Por lo tanto, al no consumirlos, se realiza un déficit importante. Pero, ¿cuál es el truco de Georgina para controlar los antojos de la tarde? Pues, para sorpresa de todos, ha confesado que recurre a los moluscos para saciarse.

«Para merendar, a veces tomo latas de berberechos con limón», confiesa. Una merienda poco habitual, pero que es muy saludable. Para ser más precisos, la empresaria opta por esta opción porque es una buena fuente de proteínas y grasas saludables. Además, contienen ácidos grasos omega-3, los cuales son estupendos para la salud cardiovascular y el sistema nervioso. Una dieta controlada, pero no exigente y que termina de manera práctica. «Para cenar, lo mismo que en la comida», concluye.