Shakira se encuentra en Madrid y lo hará hasta el próximo mes de octubre con el objetivo de llevar a cabo su residencia musical. Tal y como se ha informado a lo largo de los meses, la colombiana realizará una numerosa tanda de conciertos en la capital española con el objetivo de presentarle a su público su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que tantas alegrías le ha dado. Numerosos conciertos donde las sorpresas prometen no faltar en ningún momento y que marcarán un antes y un después en su carrera musical, de eso no cabe duda.

Ante ello, lo que está claro es que Shakira tendrá que estar en forma para poder estar haciendo frente a esta residencia. Por lo tanto, tener una buena alimentación es clave. Y es que, a sus 49 años, la artista cuenta con un físico y una energía envidiables. Eso sí, más allá de su rutina de baile y deportiva, también es necesario tener una buena base nutricional. Por ello, su dieta es muy estricta y nutritiva

Así es el desayuno de Shakira

Según informa en su web El Español, la entrenadora personal de la cantante, Anna Kaiser, cuenta que Shakira es muy estricta con su primera comida del día. De hecho, por todos es conocido que la primera comida siempre es la más importante. Por ello, la artista opta por consumir alimentos nutritivos y que la sacien.

«Como cada día en el desayuno, huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos y proteína vegetal o verde», citan en palabras de la cantante. De esta manera, vemos cómo los huevos son la base de proteínas de Shakira. Las grasas se las aportan el aguacate y el aceite; los antioxidantes y la fibra los adquiere por el batido de frutos rojos y el tomate también le da vitaminas.

Un combo nutricional perfecto, sano y saciante que se ha convertido en la mejor rutina de la cantante. Asimismo, se ha informado que come cada tres o cuatro horas. Pequeñas ingestas de comida que le ayudan a no tener ansias por comer en exceso. Luego, en comidas y cenas, siempre intenta tener en su plato verduras y proteínas.

En las tardes, si surge el apetito, recurre a sopas saciantes. Una opción muy acertada, pues es nutritiva y poco calórica. Una dieta equilibrada que la ayuda a estar en forma y con energía en cada show. Eso sí, al final del día, Shakira sigue siendo una persona igual que los demás. Por lo tanto, también tiene sus antojos. Y es que su perdición es el marisco, el chocolate y la comida árabe. Pero esto lo consume con moderación.