Qué artistas acompañarán a Shakira en su residencia en Madrid: ya están confirmados

El mes de septiembre ha llegado pisando fuerte y los fans de Shakira no pueden estar más emocionados. Tal y como se ha ido comunicando a lo largo del año, la cantante colombiana pasará con su tour mundial por España. En esta ocasión, la protagonista de esta aventura será Madrid. Y es que, tal y como se ha informado, la artista realizará una residencia de conciertos que abarcará del 18 de septiembre al 11 de octubre. Doce noches de emociones con las que promete cantar los temas que componen su último proyecto discográfico, Las Mujeres Ya No Lloran, y los grandes clásicos de su carrera.

Asimismo, Shakira ha comunicado que su equipo construirá un espacio especial para vivir este evento por todo lo alto. Un estadio que se construirá únicamente para estas doces noches y que ha sido bautizado como el Macondo Park, que se instalará en el espacio Iberdrola. Un espacio que promete ser inolvidable, donde los asistentes realizarán numerosas actividades y, además, podrán disfrutar de las actuaciones de otras estrellas de la industria.

¿Qué artistas acompañarán a Shakira en su residencia de Madrid?

De momento, se desconoce si Shakira sorprenderá al público, durante estos shows, con la aparición de algún artista invitado. Pues, lo emocionante de esto es el factor sorpresa. Una estrategia que ya ejecutó perfectamente Bad Bunny cuando hizo su residencia en la capital española. Pero lo que sí se sabe es que, antes de ella, habrá una serie de conciertos.

Los artistas confirmados que acompañarán a la colombiana en Macondo Park son Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés. Además, lejos de quedar aquí, se han anunciado nombres como el de Aria Vega, Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos, Ángeles Toledano, Izatkm, J Noa, Nico y Yapi, siendo estos últimos artistas emergentes.

Asimismo, se ha revelado que el Macondo Park se presentará como un espacio inspirado en el universo de Gabriel García Márquez. Pues, entre otras cosas, también habrá charlas sobre literatura, moda, un club de lectura, talleres gastronómicos, espacios para niños, estará el Museo de Shakira y muchas instalaciones más. Un recorrido por la carrera profesional de la cantante y por sus orígenes colombianos. Sin lugar a dudas, una experiencia única con la que Shakira quiere premiar a sus fans españoles por tantos años de espera.

Fechas de los conciertos de Shakira en Madrid

Como comentábamos en líneas anteriores, la cantante colombiana realizará doce conciertos seguidos en Madrid. Una residencia con la que pone broche de oro a su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el cual ha sido un absoluto éxito entre el público. Pero, ¿qué días actuará en la capital española? Los días 18, 19, 20, 25, 26, 27 de septiembre contará con shows de la cantante en la ciudad. Todo ello para seguir en octubre los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11. ¡No te lo puedes perder!