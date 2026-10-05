Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 5 de octubre: Samuel y María deciden hacer pública su relación

El capítulo 920 de La Promesa dejó a Pía deteniéndose cuando estaba a punto de abandonar palacio, justo después de que Curro la llamara. Manuel empezó a temer que Ciro supiera algo de su relación clandestina con Julieta, y Ciro, por su parte, pidió a Lorenzo que se convirtiera en la sombra de su mujer, algo que el capitán aceptó. En la zona del servicio, Petra se enfrentó a Tomasa por haber cambiado las fichas de los invitados de la boda, mientras Samuel aceptaba enfrentarse a todos para poder estar con María Fernández y Martina se mostraba dispuesta a casarse con Jacobo, pese a la advertencia de Adriano. Recordando lo que pasó el pasado viernes, con la resaca de la boda de Curro y Ángela, es momento de avanzar lo que pasará en el capítulo de hoy.

¿Qué pasará hoy, 5 de octubre, en el capítulo 921 de ‘La Promesa’?

El capítulo de hoy arranca con Jacobo preocupado por la inminente llegada de su madre: tiene que aparentar un noviazgo normal con Martina, aunque Adriano les avisa de que ese matrimonio falso será una tortura para los tres. En el servicio, Simona y Candela no entienden el despido de Pía y todos se preguntan qué puede haber ocurrido, porque tiene muy mala pinta. Alonso felicita a los criados por la boda, pero Tomasa y Julio temen represalias, ya que Petra sabe que ellos sabotearon el banquete. El servicio, sin embargo, también sospecha de ella: quizás actuó para quedarse como ama de llaves. La señora Arcos tiene algo que contar que afecta a todos.

Samuel y María se lo dirán a Carlo, y Ciro recibe una mala noticia

Leocadia sigue presionando a Máximo para casarse. Ella ha cumplido su parte y ahora le toca a él, aunque el marqués está agotado y piensa en tomarse unos días en Madrid. En paralelo, Samuel y María Fernández deciden hacer pública su relación, y para vivir su amor sin esconderse tienen que empezar por contárselo a Carlo. Mientras tanto, Ciro tiene dudas sobre la última empresa a la que licenció el motor a espaldas de Manuel: recibe una llamada y le anuncian que hay un problema.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que lo más complicado de hoy no es lo de Samuel y María, sino lo que viene detrás. Decírselo a Carlo es solo el primer paso: con Janita de por medio, el escándalo les va a perseguir de todos modos, y el cura lo sabe. Del problema de Ciro con la empresa nos fiamos poco: si el motor se ha vendido a espaldas de Manuel, la llamada de hoy puede ser el comienzo del final de su estafa.

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