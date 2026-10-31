Alexis impresiona a su cita en ‘First Dates’ con sus intenciones sexuales: “Si estoy enamorado, cuatro”

Hay comensales que llegan a First Dates con un ramo de flores y otros que aparecen con una guitarra bajo el brazo. Alexis es de los segundos. Nacido en Letonia y afincado en Cantabria, el soltero llegó al restaurante del amor con una ilusión desbordante: «¡Por fin! ¡Soñaba con esto!». Eso sí, dejó claro desde el principio que no era cantante. Su trabajo, como psicólogo, va por otros derroteros, según contó, se dedica a «asuntos graves» y en su tiempo libre organiza iniciativas como los «abrazos gratis», en las que llega a repartir hasta 50 abrazos en una sola jornada. Su cita era Yina, colombiana afincada en Asturias, también psicóloga. Además, viven en comunidades vecinas, así que la distancia no iba a ser un problema. Ella reconoció que Alexis no era exactamente lo que esperaba, pero la química no tardó en aparecer.

Tanto es así que hasta las gemelas del restaurante se convirtieron en protagonistas de la noche. Alexis no pudo disimular su admiración por ellas, a las que definió como algo «platónico», y Yina tuvo que intervenir entre risas: «No le toquen mucho, por favor». «Primera discusión en pareja», bromeó él. Lejos de molestarse, Yina se mostró cómplice con él y le dedicó un piropo: «Será que con esos ojos lindos me haces tener calor». Alexis lo tenía claro: «He sentido flechazo». Y la confianza fue tal que el comensal se atrevió a hacerle una confesión al oído: si está enamorado, le gusta intimar hasta cuatro veces al día. La reacción de Yina no se hizo esperar: «¡Uy, qué calores! Yo volé». Ella, que se describe como protectora, tierna y muy cariñosa, parecía encantada. Justo lo que Alexis estaba buscando.

Serenata y escapada

Después de la cena, los dos se retiraron a un rincón más tranquilo, donde Alexis sacó por fin su guitarra y le dedicó una canción. Yina terminó abrazándole: «Se te va a salir el corazón», le dijo.

Antes de despedirse, Alexis le propuso una escapada juntos a la Ribera del Duero para «cumplir todos sus deseos». En la decisión final, ninguno de los dos tuvo dudas: ambos quieren una segunda cita, así que todo apunta a que esta historia acaba de comenzar.