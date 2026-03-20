Conciertos de Shakira en España: fechas, cuándo son, cuánto cuestan y cómo sacar entradas

El pasado 2024, Shakira lanzó al mundo uno de sus proyectos discográficos más esperados. Las Mujeres Ya No Lloran se ha convertido en uno de los discos más populares y sonados de la colombiana. Y no es para menos, puesto que la artista regresó al panorama musical después de años de ausencia. Y es que, desde el 2017, no presentaba un nuevo álbum de estudio. Esta situación, sumada a la delicada etapa sentimental que estaba atravesando, fue un factor clave que dio forma a su gran obra. Un trabajo muy acertado donde la cantante no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, cumpliendo siempre con su público, volvió a los escenarios.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour dio su pistoletazo de salida de manera oficial el pasado 2025. Desde entonces, Shakira ha recorrido numerosos países del mundo con el objetivo de reencontrarse con sus fans. Pero, en sus numerosas citas, no ha habido ni una sola fecha para España. Los fans españoles de la artista se han mostrado muy desolados al respecto. Eso sí, que no cunda el pánico. La colombiana ya ha avisado que dejará lo mejor para el final. Pues, efectivamente, pasará por nuestro país y lo hará por todo lo alto.

Fechas de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la gira de Shakira, en España

Según citan, la nueva gira de Shakira ha batido todo tipo de récords. Asimismo, se ha establecido que ha cosechado 421,6 millones de dólares en recaudación y ha vendido más de 3,3 millones de entradas. Unas cifras absolutamente impactantes que no todos los artistas logran obtener.

«España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todos los puntos de vista, porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira», confirmó. Pues, ahora, afortunadamente, ya tenemos fechas confirmadas. La cantante pisará Madrid con su esperada gira mundial y lo hará los días 25, 26 y 27 de septiembre. Tres noches de absoluto infarto donde la artista promete hacer que sus fans nunca se olviden de lo vivido en el recinto.

Y es que Madrid ha sido la ciudad elegida para este encuentro, el cual ha sido presentado como la residencia europea en el Estadio Shakira. Asimismo, se ha informado de que, durante esos días, la ciudad acogerá numerosas actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas. Una experiencia única creada por Shakira bajo el nombre Es Latina.

¿Cómo comprar las entradas para los conciertos de Shakira?

Como siempre sucede con la compra de entradas, los pases para poder ver a Shakira en directo se podrán adquirir en las páginas de venta oficiales. Live Nation y Ticketmaster son siempre las pioneras y más seguras en este ámbito. Por ello, en esta ocasión no iba a ser menos. Habrá varias preventas y una venta general de entradas.