Carrera del GP de Barcelona-Cataluña en directo: dónde ver gratis por TV y online y última hora de Alonso y Sainz en vivo hoy
Sigue en directo el minuto a minuto del GP de Barcelona – Cataluña con los comentarios de la carrera del Mundial de Fórmula 1 2026
F1 Barcelona 2026: cuándo es el GP de Fórmula 1 de Cataluña, horarios y dónde verlo en directo por televisión y online en vivo
La Fórmula 1 hace parada en España, en Montmeló, para disfrutar de una de las grandes citas del calendario automovilístico con el GP de Barcelona-Cataluña. Sigue en directo el minuto a minuto del GP de Barcelona – Cataluña con los comentarios de la carrera del Mundial de Fórmula 1 2026.
GP de Barcelona – Cataluña, en directo
A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña
La GP de Barcelona-Cataluña comenzará el domingo 14 de junio a las 15:00 horas en la España peninsular, una hora menos en Canarias. Los pilotos deberán completar un total de 66 vueltas al trazado de Montmeló para definir al ganador de esta séptima cita del campeonato.
Dónde ver el GP de Barcelona-Cataluña por televisión y online
DAZN continúa siendo la plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en España durante la temporada 2026. Por ello, todos los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera podrán seguirse en directo a través del canal DAZN F1. Además, al tratarse de una prueba disputada en territorio español, Mediaset también ofrecerá cobertura especial del evento, ampliando las opciones para los aficionados.
Dónde escuchar el GP de Barcelona-Cataluña por radio
Los aficionados que no puedan seguir la prueba por televisión o internet tendrán la posibilidad de mantenerse informados a través de la radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, Radio Marca, Onda Cero o RNE realizarán conexiones desde el Circuito de Barcelona-Cataluña para contar en directo todo lo que ocurra durante el fin de semana, con especial atención a la actuación de los pilotos españoles.
Circuito de Barcelona-Cataluña: características del trazado
El Circuito de Barcelona-Cataluña, situado en la localidad de Montmeló, volverá a ser el escenario de una de las carreras más tradicionales del campeonato del mundo.
El trazado debutó en la Fórmula 1 en 1991 y desde entonces se ha convertido en una referencia para equipos y pilotos gracias a la variedad de curvas y exigencias técnicas que presenta. Cuenta con una longitud de 4,657 kilómetros y un total de 14 curvas.
La carrera se disputa sobre 66 vueltas, completando una distancia total superior a los 307 kilómetros. La vuelta rápida oficial del circuito la posee Oscar Piastri, que en la edición de 2025 firmó un registro de 1:15.743, una referencia que los pilotos intentarán acercarse durante este fin de semana en Montmeló.
Russell sale desde la pole
George Russell se llevó la pole en Montmeló en los últimos segundos, batiendo el tiempo de Kimi Antonelli, que había mejorado el crono de su compañero unos segundos antes. Pero el británico venía por detrás y le arrebató la pole con un auténtico tiempazo (1:14.679), que lo hacía casi imposible para los demás.
¿Y Sainz y Alonso?
En cuanto a los españoles, Carlos Sainz suma seis puntos con Williams en la clasificación, mientras que Fernando Alonso estrenó su casillero con un punto en las primeras carreras del año. Hoy salen decimosexto y vigésimo segundo.
Los aspirantes al título
Por detrás de Antonelli aparecen Lewis Hamilton y George Russell en las posiciones de privilegio de la clasificación general, mientras que Charles Leclerc sigue al acecho.
Antonelli, más líder
Kimi Antonelli aterriza en Cataluña como sólido líder del Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto de Mercedes mantiene una ventaja considerable sobre sus perseguidores y buscará ampliar aún más su renta en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
El Circuito de Barcelona-Cataluñaa
La séptima prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya, uno de los trazados más emblemáticos y tradicionales del campeonato. La carrera catalana mantiene un lugar privilegiado en el calendario y este año adquiere un significado especial al ser la primera de las dos carreras que se celebrarán en territorio español.
La F1, en España
La Fórmula 1 continúa avanzando a gran velocidad y, tras el espectacular paso del campeonato por las calles de Mónaco, llega una de las citas más esperadas por la afición española: el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Será la primera visita del Mundial a España en esta temporada 2026, antes de que el Gran Circo desembarque más adelante en Madrid.
Dónde ver la carrera del GP de España en directo
El GP de Barcelona – Cataluña se podrá ver en directo en streaming y en vivo online el Mundial de Fórmula 1 2026 a través de las apps de Dazn (canal Dazn F1) y Mediaset Infinity.
Parrilla de salida
Así quedó la parrilla de salida del GP de España tras la clasificación de ayer:
- Russell
- Hamilton
- Antonelli
- Norris
- Verstappen
- Hadjar
- Piastri
- Lawson
- Hulkenberg
- Leclerc
- Lindblad
- Bortoleto
- Colapinto
- Gasly
- Bearman
- Sainz
- Ocon
- Albon
- Pérez
- Bottas
- Stroll
- Alonso
A qué hora empieza la carrera de F1
El Circuito de Barcelona – Cataluña acoge una de las citas más esperadas de la temporada y los pilotos van a tener que dar 66 vueltas en la carrera que arrancará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Buenas tardes!
¡Bienvenidos! Estamos a una hora de que se ponga el semáforo en verde en el Circuito de Barcelona-Cataluña y arranque este Gran Premio en territorio español. La Fórmula 1 alcanza su séptima prueba del calendario en Barcelona con todas las miradas puestas en Kimi Antonelli, actual líder del Mundial y claro favorito tras las primeras carreras.
Palabra de Alonso
«Tenemos muy mal motor, el peor, muy mala distribución de energía, problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica», así fueron las declaraciones de Alonso tras acabar último en la clasificación de este Gran Premio: «Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría».