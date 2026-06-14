Carrera del GP de Barcelona-Cataluña en directo: dónde ver gratis por TV y online y última hora de Alonso y Sainz en vivo hoy

La Fórmula 1 hace parada en España, en Montmeló, para disfrutar de una de las grandes citas del calendario automovilístico con el GP de Barcelona-Cataluña. Sigue en directo el minuto a minuto del GP de Barcelona – Cataluña con los comentarios de la carrera del Mundial de Fórmula 1 2026.

GP de Barcelona – Cataluña, en directo

A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña

La GP de Barcelona-Cataluña comenzará el domingo 14 de junio a las 15:00 horas en la España peninsular, una hora menos en Canarias. Los pilotos deberán completar un total de 66 vueltas al trazado de Montmeló para definir al ganador de esta séptima cita del campeonato.

Dónde ver el GP de Barcelona-Cataluña por televisión y online

DAZN continúa siendo la plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en España durante la temporada 2026. Por ello, todos los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera podrán seguirse en directo a través del canal DAZN F1. Además, al tratarse de una prueba disputada en territorio español, Mediaset también ofrecerá cobertura especial del evento, ampliando las opciones para los aficionados.

Dónde escuchar el GP de Barcelona-Cataluña por radio

Los aficionados que no puedan seguir la prueba por televisión o internet tendrán la posibilidad de mantenerse informados a través de la radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, Radio Marca, Onda Cero o RNE realizarán conexiones desde el Circuito de Barcelona-Cataluña para contar en directo todo lo que ocurra durante el fin de semana, con especial atención a la actuación de los pilotos españoles.

Circuito de Barcelona-Cataluña: características del trazado

El Circuito de Barcelona-Cataluña, situado en la localidad de Montmeló, volverá a ser el escenario de una de las carreras más tradicionales del campeonato del mundo.

El trazado debutó en la Fórmula 1 en 1991 y desde entonces se ha convertido en una referencia para equipos y pilotos gracias a la variedad de curvas y exigencias técnicas que presenta. Cuenta con una longitud de 4,657 kilómetros y un total de 14 curvas.

La carrera se disputa sobre 66 vueltas, completando una distancia total superior a los 307 kilómetros. La vuelta rápida oficial del circuito la posee Oscar Piastri, que en la edición de 2025 firmó un registro de 1:15.743, una referencia que los pilotos intentarán acercarse durante este fin de semana en Montmeló.