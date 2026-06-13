Así queda la parrilla de salida para el GP de Cataluña de F1 tras la clasificación en Montmeló

Día para olvidar para Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll han quedado último y penúltimo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, y volverán a partir desde atrás en la parrilla de salida. A una vuelta, el piloto de Mercedes fue el más rápido. George Russell se llevó la pole en Montmeló en los últimos segundos, batiendo el tiempo de Kimi Antonelli, que había mejorado el crono de su compañero unos segundos antes.

Pero el británico venía por detrás y le arrebató la pole con un auténtico tiempazo (1:14.679), que lo hacía casi imposible para los demás. Norris no pudo batirle y se mantuvo en la cuarta posición; Verstappen venía en púrpura en el segundo sector, pero lo perdió todo en el tercero y saldrá quinto. Ya solo quedaba Lewis Hamilton como el único rival que podía quitarle la pole al Mercedes.

El piloto de Ferrari también venía volando en los dos primeros sectores, pero se quedó a 64 milésimas del tiempo de Russell y saldrá segundo. Hamilton se ha colado entre los dos Mercedes en la parrilla de salida del GP de Cataluña de F1, en una sesión de clasificación marcada por una bandera roja al inicio de la Q3.

Un grave accidente de Charles Leclerc, que se fue contra el muro a 8:30 del final, paró la sesión durante varios minutos. El piloto está bien y salió por su propio pie, pero tenían que arreglar las protecciones y quitar el coche. El monegasco saldrá décimo. La batalla por la pole estuvo reñida hasta el final. A pesar de que Antonelli apareció para mejorar el registro de Russell, el británico resucitó para volver a la primera posición de la parrilla.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Miami de F1