Russell confirma su resurrección con la pole de Montmeló con Sainz decimosexto y Alonso último

George Russell confirmó su resurrección en el Mundial de Fórmula 1 2026 llevándose una de las poles más ajustadas del año en el Gran Premio de Cataluña. El piloto británico superó a su ex compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, por cuestión de milésimas y su gran tiempo (1:14.679) le devuelve a la primera posición de salida en una carrera, algo que no lograba desde que se abriera el telón en Australia.

Otro que está muy de vuelta es su compatriota, Hamilton, que saldrá segundo con el Ferrari, poniendo fin definitivamente a cuatro años de calvario con el anterior reglamento. Kimi Antonelli, líder del campeonato, tratará de aprovechar el rebufo de la tercera posición. Detrás del italiano, Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Charles Leclerc. El monegasco sufrió un fuerte accidente que le impidió cerrar una vuelta en la Q3.

Fernando Alonso aparecía en pista saludando a la grada de Montmeló, que había respondido con creces ante su posible última carrera en casa. A partir del año que viene, el GP de Cataluña rotará con el de Bélgica y en la clasificación de 2026 el asturiano era conocedor de que pasar de la Q2 era imposible. Lo que quizá no esperaba es salir último este domingo después de un 42-0 contra Lance Stroll entre compañeros de Aston Martin. Su 10º en Mónaco, más milagroso.

Carlos Sainz sí aspiraba a más, pero un bloqueo de ruedas en su segundo intento le dejaba al borde de la eliminación. El madrileño salvó la papeleta de Williams después de que su escudería temblase con un incidente de Alex Albon por fuera de la pista que se sumaba al suyo. El tailandés, por detrás de Esteban Ocon, fue el segundo eliminado, aventajando sólo a los Cadillac, Checo Pérez y Valtteri Bottas, y a Alonso y Stroll.

Sainz y Alonso sufren en Montmeló

Sin embargo, Sainz se quedó lejos de un top 10 igualadísimo que dejaba en la primera tanda de la Q2 a los tres primeros divididos por milésimas. En este orden, eran Russell, Leclerc y Antonelli. Máximos favoritos a la pole. El juego de neumáticos que tiró a la basura fue la causa del adiós de Carlos. Lo tenía reservado en caso de superar la Q1 y con goma usada era imposible. El madrileño saldrá desde la decimosexta posición, algo mejor que en 2025 (decimoséptimo).

Tampoco pasaron el corte Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, los Alpine, tras el triunfal GP de Mónaco de Pierre Gasly, por detrás ahora de Franco Colapinto, y Oliver Bearman. Montmeló aportó igualdad a esta nueva F1, con los 10 pilotos clasificados para la Q3 en una ventana de medio segundo, pero la emoción cayó a plomo con el fuerte accidente de Leclerc cuando luchaba por la pole.

El monegasco, que venía de estamparse en Montecarlo por culpa del asfalto, golpeó fuerte contra los muros y salió caminando de su Ferrari. Bandera roja que sólo favorecía a Piastri y Verstappen, los únicos en cruzar la meta antes. Por suerte para el resto, la sesión se reinició a los 10 minutos con ocho por delante. Daba tiempo a dos intentos.

Russell sale del agujero

En el primero, Antonelli seguía sin encontrar el ritmo en Montmeló y Russell, asomándose del pozo, firmaba un 1:15.145, 31 milésimas más rápido que Piastri, con Verstappen a algo más de una décima. El británico tenía a tiro una pole que seguía en el aire y la reafirmó mejorando en todos los sectores. Indiscutible primer puesto del que empezó la temporada siendo el líder de Mercedes y que ha visto a su principal enemigo dentro del garaje.

Este sábado, tres décimas más rápido que Kimi y sólo 64 milésimas por delante de Hamilton. Apasionante final en Cataluña y morbo en la carrera de este domingo por las altas temperaturas y la degradación (15:00 horas).