La Supercopa de España 2027 no se jugará en Arabia: será en Estambul en febrero

La Supercopa de España 2027 no se jugará en Arabia Saudí este año y lo hará en Estambul. Tampoco se disputará en el mes de enero, como ya estábamos acostumbrados en las últimas temporadas, y lo hará en los primeros días del mes de febrero. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid lucharán por el primer título del año en el fútbol español.

El estadio Atatürk de Estambul albergará los tres partidos de la Supercopa de España 2027 del 2 al 7 de febrero. Las dos semifinales y la gran final. Ya se sabía que no se iba a jugar en Arabia Saudí por la disputa de la Copa de Asia. Y también se conocía el cambio de enero a febrero. La gran novedad es que se disputará en la ciudad turca.

«Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La Real Federación Española de Fútbol ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí», explica la Federación en un comunicado.

Barcelona, campeón de Liga, Real Madrid, subcampeón de Liga, Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey, y el Atlético de Madrid, subcampeón de la Copa del Rey, disputarán esta Supercopa de España 2027 en Estambul entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. La última edición la ganó el conjunto blaugrana tras vencer en la final al Madrid.

«Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, de nuestro fútbol», añade la Federación en su comunicado.