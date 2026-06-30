La RFEF presenta un beneficio de tres millones de euros y aprueba el calendario para el curso 2026-2027

La Real Federación Española de Fútbol ha presentado las cuentas del año 2025, en el que logró unos ingresos de 397 millones de euros y un beneficio de tres millones durante el ejercicio. Esto supone un incremento en la facturación por parte del ente federativo de 14,7% respecto al curso anterior, pero un descenso del beneficio de un millón, puesto que en 2024 lograron cerrar el año con cuatro millones de euros de superávit. La Federación ha dado pérdidas en el resultado de explotación por 2,8 millones de euros, pero queda compensado con los 5,8 millones de beneficio del resultado financiero. También se ha aprobado el calendario de la temporada 2026-2027 y la reforma de las categorías no profesionales de fútbol femenino.

En la Asamblea General Ordinaria de la RFEF, presidida por Rafael Louzán y que ha contado con la presencia testimonial de Javier Tebas a su derecha, en calidad de vicepresidente, los asambleístas han aprobado las cuentas del pasado curso. En ella se ha hecho un repaso por parte del presidente de los ingresos que han resultado esta temporada que acaba de finalizar, aunque varios de estos aspectos se incluirán en las cuentas del ejercicio en curso.

Durante la temporada 2025-2026, la RFEF ha ingresado 117,3 millones de euros por derechos audiovisuales, mientras que la partida correspondiente a los patrocinios se ha disparado hasta los 80,7 millones. Parte de estos no entran dentro de los 397 millones facturados por la RFEF durante 2025, puesto que corresponden a la temporada que finalizaba este 30 de junio. Los ingresos totales del ejercicio anterior se han incrementado en un 14,7% respecto al de 2024.

Aprobado el calendario 2026-2027

Además, la Asamblea General ha aprobado el calendario de la temporada 2026-2027, que se sorteará en la plaza de Colón, el mismo martes 30 de junio, a las 20:00 horas. Los asambleístas han votado a favor de un calendario que comenzará, en Primera División, el 15 de agosto y terminará el 30 de mayo de 2027. La primera jornada será retrasada para los equipos que se vean afectados por la participación de futbolistas en el Mundial y jugarán los días 25, 26 y 27 de agosto, así como que los clubes que lo pidan podrán empezar el 18, 19 o 20 del mismo mes.

La Copa del Rey comenzará el 28 de octubre sin los cuatro equipos de la Supercopa, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad. Estos equipos entrarán, como siempre, en unos dieciseisavos de final que esta vez se celebrarán el 16 de diciembre. La fecha de la final de la Copa del Rey está fijada para el 24 de abril en La Cartuja, mientras que la Supercopa de España se retrasa de su fecha habitual y se jugará entre el 2 y el 7 de febrero. No será en Arabia Saudí, puesto que durante esa fecha se celebrará en el país la Copa de Asia.

Reforma del fútbol femenino

Uno de los aspectos más polémicos de la Asamblea ha sido la reforma de las categorías de fútbol no profesional del fútbol femenino, aunque la votación ha sido satisfactoria. La Primera Federación y Segunda Federación (segunda y tercera categoría, tras la Liga F) pasarán a contar con dos y cuatro grupos, respectivamente, en lugar del grupo único y los tres que tenían esta última temporada. El lío ha estado en el sistema de ascensos y descensos en Tercera Federación, que ya es territorial.

El fútbol sala tendrá Apertura y Clausura

La temporada en fútbol sala contará con dos cameponatos distintos y un playoff para definir al campeón de la temporada, con ocho equipos. Tendrá un torneo Apertura y otro Clausura, como el fútbol sudamericano. Cada una tendrá un campeón y los ocho mejores equipos jugarán en mayo una final a ocho por el campeonato de la temporada. Además, abrirá el curso la Supercopa, mientras que la Copa de España se jugará en marzo.