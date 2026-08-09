El bajón de Balde obliga al Barcelona a hacer un esfuerzo por Cancelo

El Barcelona tiene un gran problema a día de hoy en el lateral izquierdo con el bajón tremendo que ha pegado Alejandro Balde en los últimos meses. Al lateral español le han mermado demasiado las últimas lesiones que ha sufrido, la última en esta misma pretemporada. No tuvo minutos hasta el pasado sábado ante el Udinese. Solamente jugó media hora y su rendimiento fue nefasto.

Balde quedó como el gran señalado en el Barcelona tras su derrota ante el Udinese en los segundos 45 minutos del triangular disputado en Italia el pasado sábado. Pesquer, canterano de La Masía, jugó los primeros 60 minutos y Balde, recuperado de su última lesión, disputó la media hora final.

Balde llevaba apenas 29 minutos en el campo cuando el Udinese marcó el gol de la victoria, dejando señalado al lateral culé. Estaba a la par que el delantero rival en el centro del campo y no pudo seguirle una carrera de baja intensidad. El vídeo de la jugada se ha hecho viral en redes y los palos al jugador son de todos los colores.

Qué le pasa a Balde? No llevaba ni media hora en el campo. pic.twitter.com/pA2896gBgk — kantinu (@kantinu) August 8, 2026

Cancelo es la solución al bajón de Balde

Este bajón de Balde, que no viene de ahora, y que es una continuación de la temporada pasada, donde las lesiones y la falta de protagonismo le lastraron muchísimo, obliga al Barcelona a hacer un esfuerzo por Cancelo. El lateral luso regresó hace unos días a los entrenamientos con Al Hilal mientras espera que el Barça le fiche por fin. Ya sin cesión. De manera permanente.

Un fichaje que le puede costar al Barcelona en torno a 8 o 10 millones de euros, pero que se está alargando demasiado, mientras que el propio Cancelo deja claro su deseo de jugar como culé con indirectas a través de sus redes sociales.

Cancelo ya le ganó el curso pasado el puesto a un flojo Balde. Y este año ya es una necesidad su figura en ese lateral izquierdo. Pesquer es una promesa, pero no está hecho todavía. Y el rendimiento de Alejandro Balde está lejísimos del que le llevó a ser internacional con España. Un bajón tremendo.