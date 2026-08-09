El mánager de Ilia Topuria incendia la guerra contra los Nurmagomedov: «Aniquilaría al 100% de tu plantilla»

La guerra entre Ilia Topuria y el clan de los Nurmagomedov es cada vez mayor. En unas declaraciones para el podcast Pound4Pound, el manager de los peleadores rusos pidió un combate frente a El Matador: «Te lo digo de frente, creo que Usman hará que Ilia se rinda. Lo golpeará, lo pateará y lo noqueará». El representante del hispano-georgiano no ha tardado en responder a su polémica teoría.

Malki Kawa no es uno de esos hombres que se muerde la lengua cuando hay una provocación. El manager del bicampeón de la UFC ha publicado un vídeo donde responde a los que podrían ser sus futuros rivales: «Cállate la boca. Ilia Topuria aniquilaría al 100% de tu plantilla. Si volviéramos a pelear contra Gaethje, le daría una paliza. Todos sabemos que Ilia era mejor, tuvo una mala noche».

Ilia Topuria’s manager, Malki Kawa, went OFF on Ali Abdelaziz after he said Usman Nurmagomedov would make Ilia quit 😳 “Shut the f*ck up. Ilia Topuria would annihilate 100% of your roster. If we fought Gaethje again, he would f*cking beat the sh*t out of him. We all know Ilia… pic.twitter.com/gJTsHGQupu — Championship Rounds (@ChampRDS) August 8, 2026

El representante del hispano-georgiano aprovecha para dejar claro el alto nivel de forma de su peleador, pese a la derrota en el evento de la Casa Blanca: «Ilia Topuria sigue siendo el número 1 del mundo. Cuando llegue el regreso, lo veréis”.

Las cosas no van tan rápido en las MMA. El Matador sigue en proceso de recuperación después de sufrir varias lesiones tras la pelea con Justin Gaethje, especialmente en sus ojos. Sin embargo, el peleador ha avanzado mucho y ya ha mostrado su rostro sin gafas de sol mientras disfruta de sus vacaciones.

Usman sí, pero con Islam Makachev fue distinto

El manager de los luchadores rusos está muy interesado en promocionar la pelea con Ilia Topuria. Sin embargo, cuando el hispano-georgiano pidió el combate contra el actual Campeón Mundial de Peso Wélter, los daguestaníes no estuvieron tan por la labor. En cualquier caso, el primo de Khabib Nurmagomedov está muy cerca de llegar a la UFC y se podría dar un enfrentamiento entre ambos.

El peleador tiene un récord invicto de 22 victorias y un No Contest. El Matador tendrá que tomar una decisión al respecto. Por el momento, el palmarés de su posible rival es muy destacado, pero aún no se ha medido con los mejores. Sin embargo, el combate tendría una gran repercusión mediática después de todo el cruce de declaraciones.