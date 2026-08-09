Sinner tampoco jugará en Cincinnati: sufre molestias en su rodilla

Jannik Sinner, al igual que Carlos Alcaraz, también ha renunciado a competir en el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista italiano lo ha anunciado este domingo tras confesar que arrastra problemas en su rodilla. Un torneo, a las puertas del US Open, que queda cojo sin los dos mejores tenistas del mundo. Ambos son baja por lesión.

«Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati», señaló este domingo Jannik Sinner.

El tenista italiano no quiere arriesgar con su rodilla: «Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir».

«Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open», señaló Sinner confirmando que estará en el Grand Slam americano. El año pasado, el tenista italiano se tuvo que retirar de la final por lesión en este torneo ante Alcaraz.

Alcaraz tampoco estará en Cincinnati

Carlos Alcaraz retrasó su regreso a las pistas. El tenista español tampoco jugará el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto, porque todavía no se ha recuperado del todo de su lesión en la muñeca derecha. El de El Palmar decidió retirarse del torneo estadounidense para seguir con su «proceso de recuperación».

«Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!», indicó la organización del Cincinnati Open a través de sus redes sociales.