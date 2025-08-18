Sinner se retira y Alcaraz se proclama campeón en Cincinnati

Visto y no visto. La final en Cincinnati duró lo que aguantó el cuerpo de un Sinner que acabó fundido y con el rostro tapado por la toalla. Su lenguaje corporal no fue el mejor desde el principio del partido, todo lo contrario al del murciano, que entró con buen pie a la final, precisamente lo que siempre suele hacer Jannik. «No tengo energía», dijo cuando pidió el tiempo médico y aquello desembocó en retirada. Alcaraz se proclamó campeón de Cincinnati sin tener que ganar set alguno en la final.

«Céntrate en lo tuyo», le decían al murciano desde su banquillo a medida que se iba viendo el desfallecimiento de Sinner. Tampoco es fácil para el que está al otro lado de la red competir contra un rival al que se le ve que algo le pasa, pero Alcaraz llevó a cabo su papel. «Sin especular», le gritaba Samu López. Debía seguir jugando y pasando la bola al otro lado.

Una vez confirmada la retirada de Jannik, el murciano aparcó el profesionalismo y sacó su lado humano. Se acercó al banquillo del italiano para darle ánimos. «Lo importante es lo importante», le dijo a Sinner antes de ir a firmar la cámara como campeón en Cincinnati con un emotivo mensaje. «Sorry, Jannik», escribió acompañado de una cara triste.

Noticia en desarrollo…