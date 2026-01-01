No es Segovia pero lo parece: la Guía Repsol recomienda en 2025 el cochinillo de un desconocido pueblo extremeño

Muchos nos hemos querido lanzar a preparar un buen cochinillo en casa, pero la realidad es que donde mejor se disfrutan es en un buen restaurante. Pensamos que para degustarlo debemos ir a Segovia, pero el mejor local podría estar en Extremadura.

De hecho, la Guía Repsol ha distinguido con un Solete al Asador Donoso, en la Haba (Extremadura), lo que demuestra que los mejores cochinillos no sólo están en Castilla y León.

Lo más increíble es que la distinción se la ha llevado un restaurante situado en un pueblo de poco más de 1.100 habitantes en Badajoz. Una oportunidad perfecta para conocer la Extremadura más rural.

La Guía Repsol reconoce a un restaurante extremeño por su espectacular cochinillo

Situado en la calle Villanueva, 48, de La Haba, el Asador Donoso es un establecimiento humilde, alejado de los grandes circuitos turísticos, que acaba de recibir un reconocimiento increíble.

La Guía Repsol le ha concedido un Solete y el motivo fundamental ha sido su apuesta por la gastronomía tradicional, los productos locales y, especialmente, por su cochinillo.

El cochinillo es un emblema de la cocina española y de Segovia. Sin embargo, en La Haba han sabido reinterpretarlo desde la tradición extremeña. En el Asador Donoso, el cochinillo se prepara exclusivamente por encargo, respetando una técnica que apenas ha cambiado con el paso de los años.

La elaboración se basa en una receta sencilla a base de manteca, sal y agua, cocinado durante más de tres horas en horno de leña de encina con llama directa.

Además, se controla con precisión la temperatura, para lograr una piel crujiente y una carne jugosa, uno de los aspectos más valorados por quienes lo prueban.

El otro factor diferencial es el origen del producto. El asador trabaja con explotación propia, y utiliza cochinillo ibérico puro o cruzado ibérico, con un peso en canal de entre 3,5 y 4,5 kilos.

De hecho, se trata de un cochinillo de leche, criado cerca del matadero para reducir el estrés del animal, lo que influye directamente en la calidad final del plato.

Por qué el Solete de la Guía Repsol es tan importante para el ‘Asador Donoso’

El Solete otorgado por la Guía Repsol no sólo reconoce la calidad culinaria del Asador Donoso, sino que también impulsa el turismo gastronómico en una zona rural poco conocida.

El restaurante ya era famoso entre los que disfrutan de la buena cocina española, pero es un impulso para atraer a curiosos y turistas que quieren una escapada rural.

Además, Extremadura está viviendo un repunte de su gastronomía gracias al vino, el aceite y el cerdo ibérico. Con el cochinillo de La Haba se suma un producto de calidad.

Por qué el cochinillo de un pueblo de Extremadura se ha hecho tan famoso

A veces las reseñas de un restaurante pueden provocar la ira de los hosteleros, pero en otras ocasiones sirven como prueba de que tienen una cocina de gran calidad. Es el caso del Asador Donoso.

La opinión de los clientes así lo demuestra: «Una experiencia excepcional. Trato sincero y agradable. El plato estrella es el cochinillo hecho al horno de leña. Súper jugoso por dentro y piel crujiente. Los cochinillos son de ganadería propia».

En la misma línea hablaba otro comensal: «Hay que reservar previamente diciendo que vas a comer asado. Estaba muy bueno, tierno y con la piel crujiente».