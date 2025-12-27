Ni lomo ni chorizo: el insólito embutido menorquín cosido a mano y con ingredientes no apto para aprensivos

Hay embutidos de las Islas Baleares que se hacen famosos por su peso, pero en una tierra tan acostumbrada a aprovecharlo todo del cerdo, hay un manjar gastronómico que destaca por encima del resto. La mezcla de ingredientes es explosiva.

Hablamos del cuixot de Menorca. Un tipo de embutido que poco tiene que ver con el chorizo o la sobrasada. Se elabora de forma artesanal, no utiliza las tripas del cerdo, es necesario coserlo y aprovecha hasta la última víscera.

Los ingredientes que convierten al cuixot de Menorca en un embutido único

El cuixot, conocido en Menorca como una de las joyas más particulares de la gastronomía local, se elabora con una combinación que le da un sabor súper intenso. De hecho, puede sorprender hasta a los mayores amantes del embutido.

Su base son las vísceras del cerdo, cocidas y picadas, mezcladas con especias naturales entre las que destaca el hinojo. A esta mezcla se le añade la sangre del cerdo, responsable de su característico color negro y de un sabor profundo difícil de confundir con cualquier otro embutido.

Una de las particularidades más llamativas del cuixot es que no se embute en tripa, como la mayoría de productos similares, sino en la propia piel del cerdo.

Cada pieza se cose a mano individualmente, por lo que ha mantenido un método artesanal que forma parte esencial de la identidad gastronómica menorquina. Las piezas suelen rondar los 450 gramos y conservan la forma compacta que caracteriza a este embutido.

Los primos del cuixot de Menorca que no te puedes perder si amas la gastronomía

El cuixot de Menorca está estrechamente relacionado con el camallot (o camaiot, según la isla). Según la zona de las Baleares recibe un nombre distinto, pero la elaboración es casi idéntica.

Por ejemplo, en Ciudadela también se le llama cuixot y varia negra en lugares como Sóller o Pollensa. Durante décadas, este producto fue un alimento básico para las familias rurales, especialmente en las épocas más duras del año.

El camallot se elabora con carne magra y carne sanguinosa de cerdo, que se mezclan con especias como pimienta negra, anís, pimentón y sal.

Tras obtener la masa, se introduce en la piel que recubre la pierna y el muslo del cerdo, se cose a mano y se cuece durante largo tiempo en un caldero. Luego se cuelga para que se seque lentamente, permitiendo que adquiera su textura y sabor característicos.

Este proceso tradicional está ligado a las matanzas familiares que se realizan en invierno. La razón es que aprovechaban el frío para garantizar la buena conservación de la carne.

El motivo por el que debes probarlo es su elaboración artesanal y ligada a las familias. Esto es algo muy diferencial respecto a la sobrasada, que se ha industrializado con el paso del tiempo.

Cómo consumir el embutido más especial de Menorca

Uno de los rasgos más distintivos del cuixot y del camallot es que se consumen crudos, ya que la cocción se realiza durante el proceso de elaboración.

Lo mejor es que lo cortes en rodajas finas, para apreciar la textura y el aroma espaciado. Acompáñalo con un buen vino y un poco de pan.

Vas a notar que su sabor está marcado por la mezcla de la carne, las especias y la sangre. Es decir, es más intenso y profundo de lo que estamos acostumbrados.